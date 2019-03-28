Анджелина Джоли впервые сыграет в супергеройском фильме Marvel

Актриса сыграет в новом проекте студии Marvel

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая якобы уходит из кино, похоже, не особо торопится уходить на актерскую пенсию. Как сообщает Variety, актриса сейчас ведет переговоры о съемках в супергеройской картине "Вечные" (The Eternals) от компании Marvel.

Для Джоли это будет первое участие в супергеройском блокбастере. Впрочем, пока нет никаких подробностей о том, кого именно будет играть Джоли.

Режиссером картины назначена Хлоя Чжао, сценарий напишут Мэттью и Райан Фирпо. Сам фильм "Вечные" рассказывает о расе суперлюдей, возникшей в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле.

Ожидается, что действие будет происходить миллионы лет назад, когда бессмертные боги Целестиалы проводили генетические эксперименты над людьми. В результате появились Вечные, которые обладают невероятными суперспособностями: практически бессмертны, многие представители расы наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

Напомним, но не только Джоли сыграет в "Вечных". Звезда "Хоббита" и "Красавицы и чудовища" Люк Эванс исполнит роль супергероя-гея. А вот британская актриса Флоренс Пью ведет переговоры по поводу ключевой роли в сольном супергеройском экшене "Черная вдова".

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