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Эксклюзив

"Ангелы Чарли": чем удивит новый фильм современного зрителя

Читайте подробности об актрисах, сыгравшие "ангелов" в картине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
Новые "Ангелы Чарли"
Новые "Ангелы Чарли"
Фото: пресс-служба

На широкие экраны выходит фильм о новых "Ангелах Чарли". Режиссер Элизабет Бэнкс встала у руля создания нового поколения "Ангелов Чарли". В продолжении знаменитой франшизы, трейлер которого уже есть в сети, красоток-шпионок играют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Сегодня.Lifestyle предлагает подробности новой картины и чем она удивит зрителей!

Недавно папарацци "подловили" Кристен Стюарт, узнайте об этом подробности в нашем ролике:

По сюжету, девушки работают на международную разведывательную организацию, принадлежащую таинственному Чарльзу Таунсенду. Теперь во всем мире существуют группы "Ангелов", куда входят самые умные, смелые и талантливые женщины.

Если в прошлых фильмах посредником между Чарли и девушками был некий Босли, то в новом фильме этого персонажа сыграют сразу несколько актеров. Это значит, что у каждой команды "ангелов" будет свой "Босли". Авторы сценария: Элизабет Бэнкс, Эван Спилиотопулос и Дэвид Оберн.

Новые "Ангелы Чарли"
Новые "Ангелы Чарли"
Фото: пресс-служба

"Ангелы Чарли" и "Босли" 21-го века

В этом фильме мы встречаемся с Еленой Хофлин (Наоми Скотт), блестящим ученым и инженером, которая создала Calisto – устойчивый источник энергии, аппарат, который способен превращать электрические волны в убийственный заряд. Когда ее начальство решает продать этот прибор, Елена предупреждает их, что он может попасть в "плохие руки" и может быть использован как смертельное оружие. Позже оказывается, что этими "плохими руками" и оказываются те, кто нанял ученую. Поэтому Елена обращается за помощь в агентство Таунсенд. "Ангелы Чарли" попытаются вернуть устройство, прежде чем случится нечто ужасное.

Шпионаж – есть шпионаж. Поэтому, фильм начинается как раз в разгар очередной мисси "Ангелов" на гламурной террасе в Рио-де-Жанейро, где героиня Кристен Стюарт Сабина исполняет трюки в стиле жанре Цирка дю Солей.

Сабина – вольная, свободолюбивая, и немного дикая. "Думаю, если бы моя героиня была собакой, она была бы дворнягой в приюте, которая первой бросится закрывать тебя от пули. Я хотела привнести это легкомыслие в ее характер. В начале фильма Сабина кажется очень общительной, словно она дружит со всеми в этом мире", – отметила Стюарт. "Но, на самом деле она пытается найти свою команду. Сабина хочет завести очень близких друзей. Она нуждается в семье".

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Фото: пресс-служба

Элизабет Бэнкс знала, что Кристен будет играть в новом фильме об "Ангелах Чарли" с самого начала. "Решение пригласить на роль Стюарт было неожиданностью для нее, и для нас самих. Она совершенно отличается от всех "Ангелов Чарли", которых вы могли видеть ранее". Стюарт моментально увлеклась проектом, ведь ее персонаж скорее исключение из правил. Обычно, роли у Кристен более драматические.

"Кристен будет большим сюрпризом для зрителей. Не думаю, что люди знают, насколько она может быть смешной и забавной как героиня боевиков", – рассказала Бэнкс. "Она надирает всем задницу и делает это с широкой улыбкой на лице. Она – рок-н-ролл этого фильма, его сердце и душа".

Полной противоположность героини Стюарт Сабины является Джейн Кано в исполнении Эллы Балинска. Джейн – бывшая агент внешней разведки Великобритании МИ-6, "ангел" с сердцем солдата. "Прямолинейная, решительная, сфокусированная. Очень дисциплинирована, всегда выполняет свою работу", – описала Балинска свою героиню.

Элла Балинска
Элла Балинска
Фото: пресс-служба

"Элла – один из самых прагматичных людей, которых я когда-либо встречал. Она работала над трюками больше, чем кто-либо. А еще она такая милая и настоящая, и очень хороший друг!", – отзывается Кристен Стюарт о своей коллеге.

Третьим "ангелом" становится Елена, блестящая ученая и изобретательница, обратившаяся в агентство к "Ангелам Чарли", роль которой сыграла Наоми Скотт. Наоми известна зрителю по роли "Жасмин" в недавно вышедшем фильме об Алладине. "Наоми – это идеальное сочетание ума и энтузиазма – она все время "зажжена", будто искорка", – сказала Элизабет Бэнкс.

Наоми Скотт
Наоми Скотт
Фото: пресс-служба

Героиня Наоми Скотт Елена – выражение потенциала, который каждая женщина несет в себе. Это ключевая тема в фильме. "Елена представляет тип девушки, которая, возможно, на первый взгляд, никогда не станет членом команды шпионок. Но идея в том, что любая из нас может быть ангелом", – добавила Скотт. "Главное – оттачивать свои собственные навыки и быть лучшим в том, что у вас реально хорошо получается", – объяснила актриса.

Такими сплоченными и сильными "ангелы" не смогли бы быть без их Босли. Как и упоминалось ранее, в новом фильме у "ангелов" по всему миру есть свои "Босли". В этом фильме настоящего Джона Босли играет сэр Патрик Стюарт, представитель старой школы. Стюарт был счастлив стать частью команды. "Элизабет открыта всему новому. Поэтому во время съемок были моменты импровизации и шанс проявить свою изобретательность", – рассказал актер.

"Ангелы Чарли"
"Ангелы Чарли"
Фото: пресс-служба

Элизабет Бэнкс описала фильм, как современную историю для женщин о женщинах. "Я хотела сделать что-то, что было бы важным для всех девочек, девушек и женщин. Нечто такое, что отображало бы их потенциал в современном мире. Показать то, что когда женщины собираются вместе, они могут многого достичь. Героини работают вместе, помогают друг другу, плачут одна у другой на плече. Каждая из них всегда готова помочь напарнице! И это прекрасно", – добавила Бэнкс.

Напомним, ранее издание Entertainment Weekly поделилось эксклюзивными кадрами грядущего "перезапуска" "Ангелов".

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