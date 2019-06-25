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Ани Лорак после слухов о новом романе выпустила песню "Я в любви"

Певица также анонсировала новый клип короткими тизерами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которой приписывают роман с 26-летним Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star, анонсировала выход нового клипа под названием "Я в Любви". Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram, а также в YouTube появилась сама песня.

В новом ролике Ани Лорак в светлом вечернем платье в пол позирует на фоне пейзажа американского города. Звезда принимает различные позы, играет с платьем и всячески позирует на камеру.

INSTAGRAM (@anilorak)

Также в ролике Лорак появляется в черном обтягивающем платье с длинным рукавом на одно плече. Кроме звезды, в ролике появляются кадры с уличными танцорами и простыми прохожими.

INSTAGRAM (@anilorak)

Днем ранее ролик с кадрами из этого же клипа вызвал волну критики в адрес звезды. На видео Лорак прогуливается по улицам Нью-Йорка в топе, рваных мини-шортах с цепями и в клетчатых босоножках на высоких каблуках. В таком виде звезда гуляет с собаками на поводке и исполняет сексуальные танцы. Подписчики звезды раскритиковали ее наряд, поведение, обувь и "плохую пластику".

Напомним, ранее Ани Лорак похвасталась новой наградой, которую получила в России.

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Источник: Сегодня
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