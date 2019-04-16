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Ани Лорак выпустила песню о "женщине, способной прощать и идти вперед"

Артистка также рассказала о самой композиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Известная певица Ани Лорак прелставила новую композицию и клип "Я тебя ждала".

"Я тебя ждала" – это новая история от Ани Лорак. Очень личная, очень искренняя. Трек о сильной женщине, о женщине, умеющей любить, раскрываться разными красками, отпускать, благодарить, о женщине, способной прощать и идти вперед. Новая авторская песня певицы звучит в модном ритме этой весны. Каждый бит – в душу, каждое слово в сердце. Здесь нет декораций, здесь есть оголенные чувства, которые возможно передать только музыкой. Созданный совместно с талантливой командой 90210 трек превратился в глубоко эмоциональную работу от Ани Лорак.

"Прошло не мало времени с того момента, когда я в последний писала музыку. И сегодня наступил тот день, когда я вновь слышу в себе мелодии и снова пишу, – рассказывает Ани Лорак. – Моя музыка звучит с новыми красками, снова сама жизнь повлияла на это. Я дарю всем своим поклонникам эту честную песню "Я тебя ждала", в которой каждая нота от сердца".

Этой работой певица ознаменует новый этап своей жизни, словно была жизнь до и после.

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Источник: Сегодня
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