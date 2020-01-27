Анимация "Клаус" от Netflix стал триумфатором анимационной премии Энни 2020

Главную награду взял мультфильм "Клаус", а также мультсериал "Конь БоДжек"

Кадр из мультфильма "Клаус" Фото: YouTube

В США началась целая эстафета наград за достижения в кино и музыке. Так, состоялась церемония награждения премии Грэмми 2020. Также состоялась церемония вручения премии Энни 2020 (Annie Award). Это награда калифорнийского филиала Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA).

Также смотрите, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

В анимационном мире награда считается аналогом Оскара. Триумфатором в этом году стал анимационный фильм "Клаус" от Netflix, получивший награды в семи категориях.

Стоит отметить, что "Клаус" стал не только лучшим мультфильмом, но и получил награды за режиссуру, раскадровку, прорисовку персонажей, монтаж и т.д.

Лучшим анимационный сериалом стал "Конь БоДжек" также от стримингового сервиса Netflix. В шоу рассказывается о жизни вечно недовольного антропоморфного коня по имени БоДжек, который в прошлом был звездой ситкома.

Лучшим независимым мультфильмом была признана французская лента "Я потеряла свое тело". Также мультфильм получил награду за лучшую музыку.

Мультфильм "Холодное сердце 2" получил награды за озвучку персонажа (Джош Гад в образе снеговика Олафа) и за визуальные эффекты.

Напомним, также в Беверли-Хиллз состоялась церемония награждения премии Гильдии продюсеров Америки.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.