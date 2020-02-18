Анимация "Пушистые мошенники" выходит в прокат: почему нужно посмотреть этот мультфильм

Мультфильм можно посмотреть всей семьей

Кадр из мультфильма "Пушистые мошенники " Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на этой неделе появятся новенькие фильмы. Например, уже 20 февраля на большие экраны выйдет анимационный фильм "Пушистые мошенники".

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Мы решили рассказать о сюжете анимации и главных персонажах.

"Пушистые мошенники": сюжет анимации

Режиссерами картины стали Реджина Уэлкер и Нина Уэлс. Сюжет мультфильма разворачивается вокруг неукротимого ежика по имени Латте. Эмоциональное и веселое животное никогда не сидит на месте. Оно всегда в движении, исследуя каждый уголок родного леса.

Даже те, кто не хотят слушать ее истории, все равно не успеют сказать и слова, чтобы опередить ежика. В каждой своей истории героиня леса выступает бесстрашной и смелой, спасая мир. Поэтому, когда в лесу случилась беда, исчез магический водяной камень, Латте получает идеальный шанс проявить себя. Она является одной из первых жителей леса, кто соглашается отправиться на поиски похищенной ценности. Однако все идет не по плану, когда в напарники ежику дают белку Хрум, с которой она никогда не могла найти общего языка. Им предстоит приложить немало усилий, чтобы стать настоящей командой и найти камень.

Напомним, ранее в Сети появился трейлер анимации "Скуби-Ду".

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