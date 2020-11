Анну Болейн сыграет темнокожая актриса. В Twitter из-за этого разгорелся скандал

Пользователи соцсети раскритиковали выбор актрисы

Британская актриса Джоди Тернер-Смит сыграет королеву Анну Болейн в мини-сериале от Channel 5. Всего в психологическом триллере будет три серии, сообщили Reuters.

Но некоторых пользователей Twitter возмутил выбор исполнительницы на эту роль, а все из-за того, что девушка темнокожая.

Джоди Тернер-Смит Фото: deadline.com

"Почему? Анна Болейн однозначно была белой. Как будет реагировать мир, если белый мужчина сыграет Мартина Лютера Кинга? Это полный нонсенс".

Why? Anne Boleyn was definitely White. How would the world react if a White man played Martin Luther King? Complete nonsense. — Made in Devon 63 (@made_63) October 30, 2020

"Будет ли по-расистски указывать на то, что Анна Болейн была белой?"

Is it racist to point out that #AnneBoleyn was white? https://t.co/LUDYpenwys — Atheist Black Sofa (@MikeJSilver76) November 1, 2020

"Не могу дождаться, когда Мел Гибсон сыграет Манделу, он идеально подходит для этой роли!"

Can't wait for Mel Gibson to play Mandela , will be perfect for the part !! #boleyn#AnneBoleyn#blackwashingpic.twitter.com/HlP8u1XyLb — Generation Europa (@Gen_Europa) October 30, 2020

Но не все пользователи соцсети негативно настроены против выбора актрисы.

"Если Иисуса, ближневосточного еврея, мог сыграть этот человек, то Анну Болейн может сыграть любой, кого мы пожелаем. Ура выбору актрисы!".

If Jesus, a Middle Eastern Jew, can be played by this man , Anne Boleyn can be played by anyone we please. Hurrah for this casting! #AnneBoleynpic.twitter.com/sM8j1qW2UU — Bianca (@iambiancafh) October 30, 2020

"Не могу дождаться, когда увижу Джоди Тернер-Смит в роли Анны Болейн – она будет потрясающей. Между тем я просто смотрю, как все расисты "показывают свои худшие стороны".

Cant wait to watch Jodie Turner Smith as #AnneBoleyn – she will be amazing. Meanwhile Im just watching all the racists lose their shit pic.twitter.com/VsHUEkdE89 — Ava Rose (@tumblemouseuk) October 30, 2020

Анна Болейн – жена английского короля Генриха VIII. Она была казнена в 1536 году из-за дворцовых интриг и обвинения в измене.

"Драма о королеве исследует последние месяцы ее жизни с точки зрения самой Анны", – говорится в заявлении Channel 5. Также сообщается, что сериал переосмыслит борьбу королевы с правлением Тюдоров – со стороны феминизма.

Дату выхода сериала пока не сообщают.

Ранее мы рассказывали, что в Twitter скандал из-за Галь Гадот и Клеопатры. Также стало известно, что премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело (фото).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться