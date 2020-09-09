Антидискриминация: "Оскар" установил новые требования для фильмов-претендентов на "Лучший фильм"

Правила вступят в действие через четыре года

Американская киноакадемия объявила новые стандарты и требования к фильмам, которые будут претендовать на "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Теперь, в эту категорию не будут допускаться фильмы, в которых нет темнокожих персонажей и представителей ЛГБТ.

Билли Портер на Оскаре 2020 Фото: Getty Images

Напомним, что ранее киноакадемия изменила правила "Оскара" – с 2021 года в номинации "Лучший фильм" могут быть представлены лишь 10 кинолент.

Теперь же опубликованы новые требования к фильмам, претендующим на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

По меньшей мере, один из главных или второстепенных героев должен быть представителем расовых или этнических меньшинств (азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение, коренной житель Гавайев или других островов Тихого океана и другие.

Основная сюжетная линия или тема фильма должна быть связана с одной из этих групп населения.

Как минимум 30% исполнителей второстепенных и более эпизодических ролей должны быть женщинами, представителями ЛГБТК+ и расовой или этнической групп, людьми с когнитивными или физическими особенностями, глухие или слабослышащие.

По меньшей мере, две из следующих творческих руководящих должностей – кастинг-директор, оператор, композитор, художник по костюмам, режиссер, редактор, визажист, продюсер, художник-постановщик, декоратор, звукооператор, супервайзер по визуальным эффектам, сценарист – должны быть женщинами, представителями ЛГБТК+ и расовой или этнической групп, людьми с ментальными или физическими особенностями.

Представители этих групп должны составлять по меньшей мере треть команды фильма.

Кроме того, студия, которая выпускает фильм, должна предоставить возможности обучения, платной стажировки и работы представителям этих групп, с возможностью нанимать их в отдел дистрибуции и рекламы.

Правила вступят в действие с 2024 года. Фильм, который будет претендовать на "Оскар" в категории "Лучший фильм" должен будет соответствовать минимум двум из вышеуказанных требований.

Как сообщается в заявлении киноакадемии, новые стандарты разработаны с целью поощрения равноправного представления разных групп населения на экране, а также лучшего отображения разнообразия зрителей, идущих в кино.

Напомним, что в этом году премии "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев.

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