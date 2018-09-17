Антипод Бонда, ночной демон и носкоеды: что посмотреть в кино на этой неделе

С 20 сентября 2018 года в кино можно посмотреть семь новых премьер

Кадр из фильма "Лондонские поля"

В украинских кинотеатрах с 20 сентября 2018 года в кино можно посмотреть семь новых премьер: комедийный боевик "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия", криминальный триллер "Простая услуга", британский криминальный триллер "Лондонские поля", фильм ужасов "Мара. Пожиратель снов", чешский детский анимационный фильм и украинская комедия "Герой моего времени".

Кроме того, с 20 по 23 сентября в кинотеатрах будет демонстрироваться документальная лента шведского режиссера Яне Магнуссона "Бергман" – о гениальном режиссере Ингмаре Бергмане.

"Агент Джонни Инглиш: Новая миссия"

Главный герой – комедийный антипод Джеймса Бонда. В фильме гений проколов и мастер неудобных ситуаций возвращается для того, чтобы в очередной раз спасти мир. Снова у Джонни проблемы с инвентарем и мастерством владения оружием. Шпион-катастрофа не привык уступать и с готовностью берется выполнить новое задание разведки. Устати, в фильме играет Ольга Куриленко – "подруга Бонда", актриса украинского происхождения.

"Простая услуга"

Стефани живет в глухой провинции и воспитывает в одиночку маленького ребенка. Она – блоггер. Однажды молодая женщина знакомится с милой девушки Эмили. Девушки быстро подружились, но вскоре героиня понимает, что у подружки много тайн. Она просит у Стефани о маленьком одолжении, но вскоре таинственным образом исчезает. Женщина вынуждена сделать все возможное, чтобы отыскать подругу. Сделать это вызывается муж Эмили – Шон.

"Лондонские поля"

Трейлер фильма давно гуляет в сети, ведь в картине снялись Эмбер Херд и Джонни Депп (на тот момент они еще были женаты). В ленте рассказывается об американском писателе Самсоне Янге, который живет в Лондоне. Писатель переживает творческий кризис и за 20 лет не написал ни строчки. К тому же, Мистер Янг смертельно болен. Но вскоре он становится свидетелем ситуации, которая может лечь в основу его нового романа. Молодая девушка Никола Сикс просит двух своих женихов: мелкого мошенника и слабохарактерного аристократа лишить ее жизни.

"Мара. Пожиратель снов"

И снова Ольга Куриленко, но на этот раз в роли криминального психолога Кейт Фуллер. Ей приходится работать над делом, в котором мужчину убили во сне. Если сначала подозрение падает на жену, то вскоре доктор понимает, что виновник – стародавний демон. Именно он убивает спящих людей. Вот теперь мисс Фуллер, которая с головой "ушла" в расследование, на себе прочувствует силу демона.

"Похитители носков"

В одном доме у хозяев все время пропадают носки. Оказывается их пожирают специальные монстрики – носкоеды. Их никто не видит, но они существуют. Носкоеды умеют прятаться с умением ниндзя, сливаются с одеждой и предметами интерьера. Рядом с "добрыми" носкоедами живут "злые", которые съедают всю пару.

"Герой моего времени"

Жорик мечтает посещать элитные заведения и культурные события. Но в реальности ему приходится жить среди грязных подъездов и неработающих лифтов, "дешевых" женщин и низкосортного пива. Жорик хочет выбраться со дна, в котором оказался. К тому же, парень знакомится с девушкой из богатой семьи.. Как теперь ему преодолеть ту разницу в социальных статусах между ними?

"Бергман"

Фильм о великом режиссере, любовнике, который был просто гениальным. В ленте используются кадры с фильмов великого режиссера, кинохроника, интервью с друзьями и членами семьи Ингмара Бергмана. Фильм – попытка открыть правду о жизни деятеля искусства.

Напомним, на прошлой неделе в кино вышли шесть кинопремьер.