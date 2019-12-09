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Антирейтинг: назван ТОП-10 худших фильмов 2019 года

Список возглавил "Король Лев"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Эмилия Кларк и Генри Голдинг
Эмилия Кларк и Генри Голдинг
Фото: Getty Images

Лишь недавно были названы самые кассовые картины уходящего года, а теперь американское издание The Rolling Stone определило худшие фильмы 2019 года. В список, который составил популярный кинокритик Питер Трэверс, вошли 10 кинокартин, потенциал которых не был раскрыт режиссерами. Возглавил список диснеевский "Король Лев", который был охарактеризован как продукт без сердца, души и любого намека на оригинальность.

При этом Трэверс отмечает, что в этом году Голливуд представил настолько большое количество неудачных фильм, что ему было сложно ограничиться 10 позициями. Кинокритик отмечает тенденцию крупных студий переделывать и переигрывать, преквелизировать и секвестировать до тех пор, пока само понятие оригинальности не исчезнет из горизонта.

ТОП-10 худших фильмов 2019 года

  • "Король Лев"

  • "Кухня"

  • "Гемини"

  • "Щегол"

  • "Куда ты пропала, Бернадетт?"

  • "Мертвые не умирают"

  • "21 мост"

  • "Мидуэй"

  • "Стекло"

  • "Прошлое Рождество"

Ранее мы также писали, что кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года. Отметим, что в прошлом году лидером стал фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.

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