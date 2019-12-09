Антирейтинг: назван ТОП-10 худших фильмов 2019 года

Список возглавил "Король Лев"

Эмилия Кларк и Генри Голдинг Фото: Getty Images

Лишь недавно были названы самые кассовые картины уходящего года, а теперь американское издание The Rolling Stone определило худшие фильмы 2019 года. В список, который составил популярный кинокритик Питер Трэверс, вошли 10 кинокартин, потенциал которых не был раскрыт режиссерами. Возглавил список диснеевский "Король Лев", который был охарактеризован как продукт без сердца, души и любого намека на оригинальность.

При этом Трэверс отмечает, что в этом году Голливуд представил настолько большое количество неудачных фильм, что ему было сложно ограничиться 10 позициями. Кинокритик отмечает тенденцию крупных студий переделывать и переигрывать, преквелизировать и секвестировать до тех пор, пока само понятие оригинальности не исчезнет из горизонта.

ТОП-10 худших фильмов 2019 года

"Король Лев"

"Кухня"

"Гемини"

"Щегол"

"Куда ты пропала, Бернадетт?"

"Мертвые не умирают"

"21 мост"

"Мидуэй"

"Стекло"

"Прошлое Рождество"

Ранее мы также писали, что кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года. Отметим, что в прошлом году лидером стал фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.

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