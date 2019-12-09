Антирейтинг: назван ТОП-10 худших фильмов 2019 года
Список возглавил "Король Лев"
Лишь недавно были названы самые кассовые картины уходящего года, а теперь американское издание The Rolling Stone определило худшие фильмы 2019 года. В список, который составил популярный кинокритик Питер Трэверс, вошли 10 кинокартин, потенциал которых не был раскрыт режиссерами. Возглавил список диснеевский "Король Лев", который был охарактеризован как продукт без сердца, души и любого намека на оригинальность.
При этом Трэверс отмечает, что в этом году Голливуд представил настолько большое количество неудачных фильм, что ему было сложно ограничиться 10 позициями. Кинокритик отмечает тенденцию крупных студий переделывать и переигрывать, преквелизировать и секвестировать до тех пор, пока само понятие оригинальности не исчезнет из горизонта.
- "Король Лев"
- "Кухня"
- "Гемини"
- "Щегол"
- "Куда ты пропала, Бернадетт?"
- "Мертвые не умирают"
- "21 мост"
- "Мидуэй"
- "Стекло"
- "Прошлое Рождество"
Ранее мы также писали, что кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года. Отметим, что в прошлом году лидером стал фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.