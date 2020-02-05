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"Антитела" выпустили ремейк песни "Птаха" в память о Дане Дидике

Коллектив посвятил песню погибшему Дане Дидику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43
Группа "Антитела"
Группа "Антитела"
Фото: instagram.com/tarastopolia

Украинская группа "Антитела", которая ранее показала в видео, как прошел 2019 год для коллектива, представила ремейк песни "Птаха" из своего первого альбома в рамках проекта Руслана Горового "Так работает память".

Смотрите также видео о том, как группа "Антитела" спела для украинских военных:

Проект продолжается уже 25 недель, его цель – через песни запечатлеть память о маленьком, но сильного духом украинце – Данииле Дидике, погибшего в результате теракта.

Инициатор проекту Руслан Горовой прокомментировал: "Нет, и не может быть таких слов, которые бы умерили боль родителей Дани. Когда за свободу и независимость погибает ребенок, это всегда означает, что где-то кто-то из нас, взрослых, недоработал, не предусмотрел, не уберег. Смерть Даньки – это напоминание, что мы ответственны за каждый свой шаг. И не только перед собой"

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"Песня "Птаха" получила новую жизнь, потому что другую, детскую жизнь, забрала – необъявленная война. Непонятно нам одно: почему школа, в которой учился Даня, до сих пор не носит его имени? "- отметил солист группы Тарас Тополя.

Отметим, что 22 февраля 2015 года, на второй год войны, в годовщину победы Революции Достоинства, в Харькове проходило шествие в поддержку единства Украины. В ней участвовал и Даниил Дидик. Шествие началось возле Дворца Спорта, активисты выстроились в колонну и двинулись в направлении площади Свободы, однако успели пройти всего 100 метров, когда прогремел взрыв. Парень шел впереди колонны, находился вблизи эпицентра взрыва и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Травма привела к коме. На следующий день, 23 февраля 2015, не приходя в сознание, Даниил умер.

Жизнь ребенка оборвалась в пятнадцать лет. Тогда от взрыва мины погибли еще трое участников шествия: Николай Мельничук (18 лет), Вадим Рыбальченко (37 лет), Игорь Толмачев (52 года).

Напомним, ранее "Антитела" отыграли два грандиозных концерта в Киеве.

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