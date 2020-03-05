Антонио Бандерас появится в экранизации компьютерной игры Uncharted

Премьера фильма запланирована на март 2021 года

Антонио Бандерас, который признался, что мечтает завершить актерскую карьеру, получил роль в экранизации компьютерной игры Uncharted. Весной 2021 года актер появится в ленте вместе с Томом Холландом, Тати Габриэль и Марком Уолбергом. Об этом Бандерас сообщил в своем Instagram.

Антонио Бандерас Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial

Приключенческое кино режиссера Рубена Флейшера, снявшего "Венома" и "Zомбилэнд" получило название "Неизведанное: Удача Дрейка". Фильм будет снят по мотивам первой серии игры Uncharted. По сюжету этой части главный герой – Нейтан Дрейк, вооруженный дневником с подсказками от мореплавателя Фрэнсиса Дрейка, отправляется на Атлантический остров, чтобы найти сокровище. На его пути встречается главный антагонист игры – охотник за сокровищами Габриэль Роман.

Пока что, это все подробности, известные на данный момент.

Какая роль досталась Антонио Бендерасу – не сообщается. Вместе с ним в съемках будут задействованы Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль и София Тейлор Али.

Серия игр Uncharted выходила на PlayStation и разошлась по миру тиражом свыше 40 млн копий. Премьера фильма намечена на март 2021 года.

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