Антонио Бандерас присоединился к актерскому касту комедии "Телохранитель жены киллера"

Вместе с Бандерасом также сыграет и британский комик Ричард Э. Грант

Антонио Бандерас Фото: Getty Images

На днях стало известно, что в продолжении комедийного экшена "Телохранитель киллера" снимется Сэмюэл Л. Джексон, Морган Фримен, Райан Рейнольдс и Сальма Хайек. Теперь же к проекту "Телохранитель жены киллера" присоединились Антонио Бандерас и британский комик Ричард Э. Грант, сообщает Empire.

Стоит отметить, что Патрик Хьюз возвращается в режиссерское кресло. Том О'Коннор работает над сценарием фильма. Среди новичков проекта еще значится Фрэнк Грилло.

По сюжету фильма, главным героям доведется спасать Европу от мстительного и могущественного фанатика с чересчур развитым чувством национальной гордости. Съемки проходят в приморском живописном городке Амальфи, что в итальянской провинции Салерно.

Напомним, о том, что студия Millennium Films готовит сиквел фильма "Телохранитель киллера", стало известно на Каннском кинорынке.

Кстати, 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

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