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Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт снимутся в приквеле "Безумного Макса"

Сегодня, 10:02

Режиссером фильма выступит Джордж Миллер

Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт вместе появятся в приквеле "Безумного Макса". Картина получила название "Фуриоса". Режиссерское кресло займет Джордж Миллер, создавший серию фильмов "Безумный Макс".

Аня-Тейлор исполнит роль Фуриосы, которую в "Дороге ярости" (2015) сыграла Шарлиз Терон. Сюжет, автором которого также стал Миллер, будет посвящен юности главной героини.

Аня Тейлор-Джой/Крис Хемсворт
Аня Тейлор-Джой/Крис Хемсворт
Фото: Instagram

В кого перевоплотится Крис Хэмсворт – пока неизвестно. К касту также присоединится актер Яхья Абдул-Матин II из "Аквамена" и "Хранителей".

Первый "Безумный Макс" вышел в 1979 году. Картина повествует о Максе Рокатански, офицере полиции, который после трагедии в семье бросает работу и становится кочевником.

Джордж Миллер позднее снял четыре сиквела. В четвертой части под названием "Дорога ярости" Макс объединился с бывшей военачальницей Фуриосой и помог ей победить Несмертного Джо.

"Дорога ярости" вышла в 2015 году и получила 10 номинаций на "Оскар", в шести из которых одержала победу. Главные роли в ленте исполнили Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт и Зои Кравиц.

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