Apocalyptica выпускает новый альбом: эксклюзивный комментарий

Революционный разножанровый квартет возвращается к инструментальным корням в новом видеосингле

Альбом "Cell-0" виолончелистов Apocalyptica будет выпущен 10 января 2020 года Фото: пресс-служба

Девятый студийный альбом "Cell-0" финских мультиплатиновых виолончелистов Apocalyptica, которые этим летом выступали на Zaxidfest 2019, выйдет 10 января 2020 года (студия "Silver Lining Music"). Сегодня, 3 октября, состоится премьера первого сингла "Ashes Of The Modern World". Режиссером клипа стал известный титулованный режиссер из Финляндии Ville Juurikkala, который работал со многими известными исполнителями от Guns’n"Roses и Aerosmith до Андреа Бочелли. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе Apocalyptica.

Смотрите видео: премьера первого сингла из альбома Cell-0 Apocalyptica

"Cell-0" – первый полностью инструментальный альбом квартета за 17 лет, который стал вызовом для самих музыкантов. Apocalyptica хотела, чтобы их инструменты зазвучали новыми оттенками и красками. Альбом будет продаваться в различных форматах и доступен к предзаказу на официальном сайте: CD, двойной винил с гравировкой и 20-ти страничным буклетом, коллекционное D2C издание, цифровой формат и стриминг.

"Наши новые композиции очень многослойны и разноплановы, что далеко не всегда легко понять сразу. Но в этом и состоит изюминка инструментальной музыки, потому что слушатель всегда может по-разному воспринять одну и ту же композицию. И это еще одна причина, почему мы не хотим описывать наши композиции до релиза", – рассказывает лидер группы Эйкка Топпинен (Eicca Toppinen).

В поддержку альбома "Cell-0" Apocalyptica проведет 23-х дневное турне по 15 европейским странам вместе со специальным гостем – группой "Sabaton", которое начнется 17 января 2020 в швейцарском Цюрихе. Большой тур будет анонсирован позднее.

Напомним, ранее всемирно известная Apocalyptica исполнила гимн Украины на виолончели.

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