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Apple TV открыл бесплатный доступ к своим сериалам

Узнайте, какие оригинальные шоу можно посмотреть бесплатно

Инна Петрова
Сегодня, 11:28

На стриминговой платформе Apple TV+ открыт бесплатный доступ к сериалам. В связи с карантином, пользователи смогут без подписки смотреть оригинальные проекты от Apple дома онлайн.

Напомним, что сайт Сегодня.Lifestyle ежедневно публикует подборки фильмов и сериалов, которые можно посмотреть в самоизоляции. Недавно мы рассказывали о ТОП-7 мотивирующих фильмов, которые могут вас вдохновить.

Apple TV открыл бесплатный доступ к своим сериалам
Apple TV открыл бесплатный доступ к своим сериалам
Фото: YouTube

Так, с 10 апреля на Apple TV+ открыт бесплатный доступ к оригинальной коллекции проектов. Во время карантина зрители смогут без подписки посмотреть несколько сериалов, детские проекты и документальный фильм.

Доступ к контенту можно получить в приложении Apple TV.

Какие сериалы можно бесплатно посмотреть на Apple TV+

  • Маленькая Америка (Little America) – сериал-антология про историю иммигрантов в США. Шоуранер – создатель Кремниевой долины.
  • Дом с прислугой (Servant) – ужасы от М. Найт Шьямалана, который рассказывает о семье, потерявшей трехмесячного ребенка, и нанявший няню. Непонятно, что ужасней – поведение няни, или безумие пары.
  • Ради всего человечества (For All Mankind) – сериал об альтернативной истории, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Главную роль исполнил Юэль Киннаман, известный по Видоизмененному углероду.
  • Дикинсон (Dickinson) – комедийный сериал об американской поэтессе в стиле Мисси Мэйзел, которую сыграла Хэйли Стэйнфилд.
  • Помощники (Helpsters) – проект от создателей Улицы Сезам, призванный помочь детям научиться программированию.
  • Послания призрака (Ghostwriter) – римейк подросткового сериала 1992 года, в котором герои пытаются освободить литературных персонажей из книг.
  • Снупи в космосе (Snoopy in Space) – детский анимационный сериал о персонажах комиксов Чарльза Шульца.
  • Королева слонов – документальный проект о животных, которые находятся на грани вымирания. Ленту озвучил актер Чиветел Эджиофор.

Недавно мы также рассказывали о 10-ти новых сериалах апреля.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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