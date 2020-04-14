Apple TV открыл бесплатный доступ к своим сериалам

Узнайте, какие оригинальные шоу можно посмотреть бесплатно

На стриминговой платформе Apple TV+ открыт бесплатный доступ к сериалам. В связи с карантином, пользователи смогут без подписки смотреть оригинальные проекты от Apple дома онлайн.

Напомним, что сайт Сегодня.Lifestyle ежедневно публикует подборки фильмов и сериалов, которые можно посмотреть в самоизоляции. Недавно мы рассказывали о ТОП-7 мотивирующих фильмов, которые могут вас вдохновить.

Apple TV открыл бесплатный доступ к своим сериалам Фото: YouTube

Так, с 10 апреля на Apple TV+ открыт бесплатный доступ к оригинальной коллекции проектов. Во время карантина зрители смогут без подписки посмотреть несколько сериалов, детские проекты и документальный фильм.

Доступ к контенту можно получить в приложении Apple TV.

Какие сериалы можно бесплатно посмотреть на Apple TV+

Маленькая Америка (Little America) – сериал-антология про историю иммигрантов в США. Шоуранер – создатель Кремниевой долины.

– сериал-антология про историю иммигрантов в США. Шоуранер – создатель Кремниевой долины. Дом с прислугой (Servant) – ужасы от М. Найт Шьямалана, который рассказывает о семье, потерявшей трехмесячного ребенка, и нанявший няню. Непонятно, что ужасней – поведение няни, или безумие пары.

– ужасы от М. Найт Шьямалана, который рассказывает о семье, потерявшей трехмесячного ребенка, и нанявший няню. Непонятно, что ужасней – поведение няни, или безумие пары. Ради всего человечества (For All Mankind) – сериал об альтернативной истории, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Главную роль исполнил Юэль Киннаман, известный по Видоизмененному углероду.

– сериал об альтернативной истории, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Главную роль исполнил Юэль Киннаман, известный по Видоизмененному углероду. Дикинсон (Dickinson) – комедийный сериал об американской поэтессе в стиле Мисси Мэйзел, которую сыграла Хэйли Стэйнфилд.

– комедийный сериал об американской поэтессе в стиле Мисси Мэйзел, которую сыграла Хэйли Стэйнфилд. Помощники (Helpsters) – проект от создателей Улицы Сезам, призванный помочь детям научиться программированию.

– проект от создателей Улицы Сезам, призванный помочь детям научиться программированию. Послания призрака (Ghostwriter) – римейк подросткового сериала 1992 года, в котором герои пытаются освободить литературных персонажей из книг.

– римейк подросткового сериала 1992 года, в котором герои пытаются освободить литературных персонажей из книг. Снупи в космосе (Snoopy in Space) – детский анимационный сериал о персонажах комиксов Чарльза Шульца.

– детский анимационный сериал о персонажах комиксов Чарльза Шульца. Королева слонов – документальный проект о животных, которые находятся на грани вымирания. Ленту озвучил актер Чиветел Эджиофор.

Недавно мы также рассказывали о 10-ти новых сериалах апреля.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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