Артем Пивоваров презентовал клип на чувственный трек "Дом"

Съемки проходили в Одессе в течение нескольких самых холодных дней осени

Артем Пивоваров Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Сегодня, 19 декабря, в День святого Николая, состоялась финальная в этом году премьера нового видеоклипа Артема Пивоварова на песню "Дом". Это уже пятая видеоработа артиста за год.

Эту дату Артем выбрал неспроста: "Дом" – это симбиоз чувств и трепетных воспоминаний о детстве, о месте, в котором было свое волшебство, и которое каждый из нас хранит в своем сердце всю жизнь, несмотря на время и расстояние.

Трек "Дом" стал лид-синглом нового альбома Артема Пивоварова "Земной", который вышел 8 ноября. Именно "Дом" получил множество хороших рецензий от музыкальных критиков и восторженных отзывов от поклонников.

Идея видеоклипа состоит в том, чтобы показать, насколько важен поиск своего дома для каждого человека. Сквозь призму историй героев мы видим его обретение каждым из них в разных интерпретациях. Но неизменным остается одно – в приобретенном или найденном, раннее забытом доме главное – это родные люди, родные души. Это сохранение и оберегание того самого теплого очага, который и создают наши близкие. В самой видеоработе мы видим, как эти ключевые моменты режиссер подчеркивает с помощью игры с цветом.

Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба Артем Пивоваров представил клип на песню "Дом" Фото: пресс-служба 1/11

"Для меня было важно сохранить первоначальную идею, которую мы закладывали в нашей песне "Дом", и при этом передать ее визуально с помощью метафор, не используя совсем уж прямые ассоциации. И мы с Тарасом, мне кажется, справились с этой задачей. У нас есть несколько персонажей. Происходит череда событий, которые так или иначе напоминают каждому из нас о важном в нашей жизни месте, которое создают родные нам люди. Хочу также отметить, что открытое пространство под просторами неба, бескрайние поля, море выбраны неслучайно, ведь тонкой линией сквозь весь новый альбом проходит идея-напоминание о том, что наша Земля – это и есть наш большой дом. Бушующая стихия (в дни съемок был страшный шторм) помогала нам создавать картину", – рассказал Артем.

Съемки проходили в Одессе в течение нескольких самых холодных дней осени. Невероятная палитра природных красок от восхода до заката внесла в видео свое очарование.

Артем Пивоваров – клип "Дом":

Режиссером клипа выступил неизменный Тарас Голубков со своей командой Inakshe Studio.

"Одессу предложил наш исполнительный продюсер продакшна Inakshe Studio Дмитрий Бонд. Когда я написал тритмент, мы долго думали, где это все снимать, учитывая погодные условия и холодный сезон. И все-таки рискнули остановиться на Одессе. Невероятная локация: море и атмосфера, которая нужна нам для видео. Идея клипа – путь домой. Мы показываем разные истории, разные судьбы людей, которые стремятся приобрести свой дом. Вернуться к родным. Или же встретить новых друзей, людей, близких по духу", – поделился режиссер.

Напомним также, недавно Артем Пивоваров дал откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в которм рассказал о своем сольном концерте в Киеве, сотрудничестве с Анной Седоковой, Светланой Лободой, а также о судьбоносном случае, который произошел с ним в школьные годы.

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