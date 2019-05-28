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Артист Олег Винник презентовал зажигательную композицию "Наталя-Наталі"

Олег Винник посоветовал в песне, как бороться с зависимостью от соцсетей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26

Украинский певец Олег Винник, который отыграл концерт в родном селе, презентовал новую зажигательную песню. В новой песне Олег Винник затронул актуальную тему и посоветовал хорошее "лекарство" от интернет-зависимости.

Новая песня Олега Винника / пресс-служба
Новая песня Олега Винника / пресс-служба

"К сожалению, для многих счастье сегодня измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. "Посиделки" в соцсетях, просмотр ленты новостей – привычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь – другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню. И тут же дает действенный рецепт: "Та Любов, як цілющий бальзам, -Ліки від Фейсбук-Інстаграм", -отметил автор и исполнитель Олег Винник.

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Композиция называется "Наталя-Наталі". Она получилась шуточной, драйвовой, рок-н-рольной и совсем не похожей на предыдущие треки певца. В музыке – украинский колорит. В тексте – украинский стержень.  

Напомним, 29 мая концертом на Тернопольском городском стадионе стартует Всеукраинский гастрольный тур Олега Винника "Роксолана". С новой программой певец выступит на главных сценах и самых масштабных площадках страны. 

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Источник: Сегодня
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