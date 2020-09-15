Ассоциация телевизионных критиков назвала "Хранителей" лучшим сериалом года

Четыре награды TCA Awards достались нашумевшему сериалу

Ассоциация телевизионных критиков назвала лауреатов и главную награду года получил сериал от HBO "Хранители". Отметим, что сериал в этом году также получил 26 номинаций на "Эмми", опередив "Удивительную миссис Мейзел".

"Хранители" был отмечен ассоциацией телевизионных критиков сразу в четырех категориях, включая "Лучший новый сериал", "Лучшая роль в драматическом сериале". Об этом сообщает Deadline.

Кадр из сериала "Хранители" Фото: themoviedb.org

В остальных номинациях награды получили:

Выдающийся драматический сериал – "Наследники"

Выдающийся комедийный сериал – "Шиттс Крик"

Выдающаяся роль в драматическом сериале – Реджина Кинг – "Хранители"

Выдающаяся роль в комедийном сериале – Кэтрин О’Хара – "Шиттс Крик"

Кадр из сериала "Шиттс Крик" Фото: themoviedb.org

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