"Атлантида", "Плохие дороги", "Цена правды". Номинанты на Национальную премию кинокритиков "Киноколо"

Лидерами по количеству номинаций стали "Плохие дороги" и "Атлантида"

Комитет третьей Национальной премии кинокритиков Киноколо огласил номинантов. Три фильма – "Атлантида" Валентина Васяновича, "Плохие дороги" Натальи Ворожбит и "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык – стали лидерами по количеству номинаций. Каждая из кинолент успела заявить о себе на международных кинофестивалях.

Отметим, что Национальная премия кинокритиков Киноколо вручается ежегодно, начиная с 2018 года. Премия присуждает награды лучшим достижениям украинского кинематографа и кинодеятелей за прошедший год. В прошлом году в категории "Лучший фильм" победила картина Наримана Алиева "Домой", а в 2018 году – "Донбасс" Сергея Лозницы.

"Атлантиду" выдвинули на "Оскар-2021" от Украины, а драматический фильм "Плохие дороги" получил награду Венецианского кинофестиваля. В начале года Ирина Цилык была признана лучшим режиссером на кинофестивале Sundance. Но в списке номинантов множество и других, не менее интересных для украинского и западного зрителя фильмов.

Лучший полнометражный игровой фильм

"Атлантида" – реж. Валентин Васянович, прод. Владимир Яценко

"Плохие дороги" – реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов

"Раскрашенная птица" – реж. Вацлав Марул, прод. Игорь Савиченко, Вацлав Марул

"Цена правды" – реж. Агнешка Холланд, прод. Егор Олесов, Клаудия Смея, Станислав Дзидзич, Ангус Ламонт, Андреа Халупа

Кадр из фильма "Атлантида" Фото: пресс-служба

Лучший короткометражный игровой фильм

"Бульмастиф" – реж. Анастасия Буковская, прод. Даниил Каптюх, Никита Буковский, Анастасия Буковская

"Нетерпимость" – реж. и прод. Станислав Битюцкий

"Схрон" – реж. Оксана Войтенко, прод. Юрий Минзянов, Катерина Банах

"Чачьо" – реж. Виталий Гавура, прод. Евгения Видищева

Кадр из фильма "Схрон" Фото: facebook.com/oksana.voitenko.7



Лучший документальный фильм

"В.Сильвестров" – реж. Сергей Буковский, прод. Геннадий Кофман

"Зарваница" – реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец

"Земля голубая, будто апельсин" – реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина

"Поезд Киев-Война" – реж. Корней Грицюк, прод. Сергей Пудич

Кадр из фильма "Земля голубая, будто апельсин" Фото: dzygamdb.com



Лучший анимационный фильм

"Вымышленный пейзаж" – реж. и прод. Никита Лыськов

"Виктор_Робот" – реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева

"Фамилия в кармане" – реж. Степан Коваль, прод. Анна Полониченко

"Суррогат" – реж. и прод. Стас Сантимов

Кадр из фильма "Виктор Робот" Фото: oiff.com.ua

Открытие года

"Виктор_Робот" – реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева

"Зарваница" – реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец

"Земля голубая, будто апельсин" – реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина

"Плохие дороги" – реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов

Кадр из фильма "Плохие дороги" Фото: Скриншот из видео



Лучший режиссер

Валентин Васянович – "Атлантида"

Ирина Цилык – "Земля голубая, будто апельсин"

Наталья Ворожбит – "Плохие дороги"

Сергей Буковский – "В.Сильвестров"



Лучший актер

Андрей Римарук – "Атлантида"

Ахтем Сеитаблаев – "Мы есть. Мы рядом."

Евгений Ламах – "Бульмастиф"

Юрий Кулинич – "Плохие дороги"



Лучшая актриса

Людмила Билека – "Атлантида"

Марина Кошкина – "Забытые"

Оксана Воронина (посмертно) – "Плохие дороги"

Оксана Черкашина – "Плохие дороги"

Церемония награждения победителей состоится 22 октября в день открытия кинофестиваля "Киевская неделя критики".

На днях на ОМКФ-2020 показали "Атлантиду". О чем украинский фильм, претендующий на "Оскар" – мы рассказали ранее.

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