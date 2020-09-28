"Атлантида", "Плохие дороги", "Цена правды". Номинанты на Национальную премию кинокритиков "Киноколо"
Лидерами по количеству номинаций стали "Плохие дороги" и "Атлантида"
Комитет третьей Национальной премии кинокритиков Киноколо огласил номинантов. Три фильма – "Атлантида" Валентина Васяновича, "Плохие дороги" Натальи Ворожбит и "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык – стали лидерами по количеству номинаций. Каждая из кинолент успела заявить о себе на международных кинофестивалях.
Отметим, что Национальная премия кинокритиков Киноколо вручается ежегодно, начиная с 2018 года. Премия присуждает награды лучшим достижениям украинского кинематографа и кинодеятелей за прошедший год. В прошлом году в категории "Лучший фильм" победила картина Наримана Алиева "Домой", а в 2018 году – "Донбасс" Сергея Лозницы.
"Атлантиду" выдвинули на "Оскар-2021" от Украины, а драматический фильм "Плохие дороги" получил награду Венецианского кинофестиваля. В начале года Ирина Цилык была признана лучшим режиссером на кинофестивале Sundance. Но в списке номинантов множество и других, не менее интересных для украинского и западного зрителя фильмов.
Лучший полнометражный игровой фильм
"Атлантида" – реж. Валентин Васянович, прод. Владимир Яценко
"Плохие дороги" – реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов
"Раскрашенная птица" – реж. Вацлав Марул, прод. Игорь Савиченко, Вацлав Марул
"Цена правды" – реж. Агнешка Холланд, прод. Егор Олесов, Клаудия Смея, Станислав Дзидзич, Ангус Ламонт, Андреа Халупа
Лучший короткометражный игровой фильм
"Бульмастиф" – реж. Анастасия Буковская, прод. Даниил Каптюх, Никита Буковский, Анастасия Буковская
"Нетерпимость" – реж. и прод. Станислав Битюцкий
"Схрон" – реж. Оксана Войтенко, прод. Юрий Минзянов, Катерина Банах
"Чачьо" – реж. Виталий Гавура, прод. Евгения Видищева
Лучший документальный фильм
"В.Сильвестров" – реж. Сергей Буковский, прод. Геннадий Кофман
"Зарваница" – реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец
"Земля голубая, будто апельсин" – реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина
"Поезд Киев-Война" – реж. Корней Грицюк, прод. Сергей Пудич
Лучший анимационный фильм
"Вымышленный пейзаж" – реж. и прод. Никита Лыськов
"Виктор_Робот" – реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева
"Фамилия в кармане" – реж. Степан Коваль, прод. Анна Полониченко
"Суррогат" – реж. и прод. Стас Сантимов
Открытие года
"Виктор_Робот" – реж. Анатолий Лавренишин, прод. Елена Голубева
"Зарваница" – реж. Роман Химей, Ярема Малащук, прод. Валерия Сочивец
"Земля голубая, будто апельсин" – реж. Ирина Цилык, прод. Анна Капустина
"Плохие дороги" – реж. Наталья Ворожбит, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов
Лучший режиссер
Валентин Васянович – "Атлантида"
Ирина Цилык – "Земля голубая, будто апельсин"
Наталья Ворожбит – "Плохие дороги"
Сергей Буковский – "В.Сильвестров"
Лучший актер
Андрей Римарук – "Атлантида"
Ахтем Сеитаблаев – "Мы есть. Мы рядом."
Евгений Ламах – "Бульмастиф"
Юрий Кулинич – "Плохие дороги"
Лучшая актриса
Людмила Билека – "Атлантида"
Марина Кошкина – "Забытые"
Оксана Воронина (посмертно) – "Плохие дороги"
Оксана Черкашина – "Плохие дороги"
Церемония награждения победителей состоится 22 октября в день открытия кинофестиваля "Киевская неделя критики".
На днях на ОМКФ-2020 показали "Атлантиду". О чем украинский фильм, претендующий на "Оскар" – мы рассказали ранее.
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