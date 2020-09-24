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"Атлантида – сильное кино с огромным международным потенциалом": киноэксперты о шансах фильма на "Оскаре-2021"

Сегодня, 15:41

Драма "Атлантида" успела завоевать ряд наград на международных кинофестивалях

Сегодня, 24 сентября, Украинский Оскаровский комитет объявил фильм, который поборется за номинацию на "Оскар" от Украины. Им стал драматический фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Теперь картина будет рассмотрена экспертами "Оскара", после чего может получить шанс быть представленной в номинации "Лучший иностранный фильм".

Создатели "Атлантиды" на официальной странице проекта в Facebook уже успели высказать слова благодарности и отметили, что рады, что Украинский Оскаровский комитет выбрал именно их фильм среди достойных претендентов.

Сегодня.Lifestyle поинтересовались у представителей украинской киноиндустрии, какие шансы и преимущества имеет "Атлантида", чтобы тобы попасть в лонг-лист престижной премии.

Кадр из фильма "Атлантида"
Кадр из фильма "Атлантида"
Фото: arthousetraffic.com

Мнение Людмилы Горделадзе о фильме "Атлантида"

Член Совета по государственной поддержки кинематографа и учредитель кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе отметила, что фильм "Атлантида" является на сегодня высшим достижением отечественного кино.

"Я была среди тех экспертов, кто придал этому проекту "путевку в жизнь" на питчинге и кто почти первым смотрел готовый фильм летом прошлого года на приеме комиссией и Госкино. Горжусь этим фильмом как настоящим достижением украинского кино. Желаю победы на оскаровской гонке", – рассказала Людмила Горделадзе.

Людмила Горделадзе
Людмила Горделадзе
Фото: facebook.com/sergiy.trymbach

Людмила Горделадзе также добавила, что новое творческое признание не является самоцелью для "Атлантиды".

"Главное – признание украинской публики. Фильм выходит в прокат 5 ноября. Это будет главный экзамен. И не столько для авторов, сколько для публики. Поймет она фильм ли приме ли прочитает месседжи?", – добавляет Людмила Горделадзе.

Что думает Анна Мачух о картине "Атлантида"

А вот исполнительный директор Украинской киноакадемии и соосновательница онлайн-базы украинского кино Dzyga MDB Анна Мачух сказала, что шансы попасть в лонг-лист будут зависеть от политической ситуации.

"Атлантида – это очень сильное кино, с огромным международным потенциалом. При этом нужно понимать, что фильм – о войне Украины с Россией. Американские киноакадемики очень часто обращают внимание на международный социально-политический контекст. Поэтому шансы попасть в лонг-лист будут зависеть от политической ситуации, в том числе", – рассказала Анна Мачух.

Анна Мачух
Анна Мачух
Фото: facebook.com/anna.machukh

Анна Мачух добавила, что учитывая последние события, происшедшие в США, в частности движение Black Lives Matter, в центре внимания окажутся фильмы, которые поднимают расовые вопросы. Кроме того, изменения к Регламенту "Оскара", которые вступят в действие с 2024 года, уже сейчас отображают, какие темы и аспекты фильмов выйдут на первый план.

Драматическая картина "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича была показана более чем на 50 фестивалях. Фильм получил престижную награду Венецианского кинофестиваля-2019 в секции "Горизонты", а также картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.

Напомним, что "Оскар" установил новые требования для номинантов на "Лучший фильм". Украинские киноэксперты рассказали нам, как может измениться киноиндустрия после введения новых правил.

Все подробности в спецтеме Оскар: все о кинопремии

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Атлантида украинское кино Оскар 2021
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