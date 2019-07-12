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Atlas Weekend 2019: кто будет выступать 13 июля, расписание и цена билетов

Хедлайнером станет рэпер A$AP Ferg вместо своего брата – A$АР Rocky

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Кто выступит 13 июля на Atlas Weekend 2019
Кто выступит 13 июля на Atlas Weekend 2019
Фото: facebook.com/atlasweekend

В субботу, 13 июля, на масштабном музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 должен был выступить хедлайнер события – рэпер A$АР Rocky. Однако, из-за его ареста в Швеции и последующей отмены всех концертов до конца июля, вместо него на музыкальное событие приедет его брат - A$AP Ferg.

Кроме него, в субботу выступят такие известные исполнители, как Our Last Night, Монеточка, "Пошлая Молли", Adept, Brazzaville, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations. Всего в пятый день Atlas Weekend 2019 будет работать 11 сцен.

Желающие попасть на фестиваль могут купить несколько видов билетов: на 1 день (1450 грн), на 3 дня (2900 грн) или абонемент на все дни (3500 грн).

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Расписание Atlas Weekend 2019 на 13 июля:

  • 17:15 — 17:45 KAEF
  • 18:00 — 18:45 YARMAK
  • 19:30 — 20:30 ЛСП
  • 22:45 – 23:45 A$AP Ferg

Main Stage & West Stage

Скриншот: atlasweekend.com

East Stage & North Stage

Скриншот: atlasweekend.com

Night Stage

Скриншот: atlasweekend.com

Как будет работать транспорт

В связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019, который состоится на ВДНХ с 9 по 14 июля, столичная подземка будет только два дня работать на час дольше – 9 и 12 июля.

Напомним, хедлайнером третьего дня музыкального события стала американская группа The Chainsmokers. Яркие и космические музыканты устроили невероятное световое шоу на сцене. Фаны назвали их выступление "шоу мирового уровня".

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Источник: Сегодня
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