Atlas Weekend 2019: кто будет выступать 13 июля, расписание и цена билетов
Хедлайнером станет рэпер A$AP Ferg вместо своего брата – A$АР Rocky
В субботу, 13 июля, на масштабном музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019 должен был выступить хедлайнер события – рэпер A$АР Rocky. Однако, из-за его ареста в Швеции и последующей отмены всех концертов до конца июля, вместо него на музыкальное событие приедет его брат - A$AP Ferg.
Кроме него, в субботу выступят такие известные исполнители, как Our Last Night, Монеточка, "Пошлая Молли", Adept, Brazzaville, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations. Всего в пятый день Atlas Weekend 2019 будет работать 11 сцен.
Желающие попасть на фестиваль могут купить несколько видов билетов: на 1 день (1450 грн), на 3 дня (2900 грн) или абонемент на все дни (3500 грн).
- 17:15 — 17:45 KAEF
- 18:00 — 18:45 YARMAK
- 19:30 — 20:30 ЛСП
- 22:45 – 23:45 A$AP Ferg
Main Stage & West Stage
East Stage & North Stage
Night Stage
В связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019, который состоится на ВДНХ с 9 по 14 июля, столичная подземка будет только два дня работать на час дольше – 9 и 12 июля.
Напомним, хедлайнером третьего дня музыкального события стала американская группа The Chainsmokers. Яркие и космические музыканты устроили невероятное световое шоу на сцене. Фаны назвали их выступление "шоу мирового уровня".
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