Atlas Weekend 2019: кто выступит 12 июля, расписание и цена билетов

Хедлайнерами четвертого дня стала группа "Сплин"

Кто выступит 12 июля на Atlas Weekend 2019 Фото: facebook.com/atlasweekend

В пятницу, 12 июля, на масштабном музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, выступят хедлайнеры события – известная группа "Сплин". Концерт состоится на главной сцене в 22:15. Кроме долгожданных хедлайнеров на сцене фестиваля также выступят неповторимые Télépopmusik, "Ляпис-98", UNCLE, PAN FEOFAN, "Скрябин" & Юркеш, LAUD, Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян и другие. Стоит отметить, что всего в четвертый день Atlas Weekend – 2019 будет работать 11 сцен.

Желающие попасть на фестиваль могут купить несколько видов билетов: на 1 день (1450 грн), на 3 дня (2900 грн) или абонемент на все дни (3500 грн).

Расписание Atlas Weekend 2019 на 12 июля

17:00 — 17:45 — GREEN GRAY

18:15 — 19:15 — Арсен Мирзоян

20:00 — 21:00 — Сергей Бабкин

22:15 – 23:45 – Сплин

Main Stage & West Stage

Скриншот: atlasweekend.com

East Stage & North Stage

Скриншот: atlasweekend.com

Night Stage

Скриншот: atlasweekend.com

Как будет работать транспорт

12 июля транспорт будет ходить дольше. В частности, киевский метрополитен продлил работу на час. Если обычно станция метро на ВДНХ закрывается в 23:55, в эти два дня можно успеть на метро до 00:55. Это сделали, чтобы посетителям фестиваля было удобнее добираться домой после концертов на главной сцене.

Напомним, хедлайнером второго дня Atlas Weekend стала американская хип-хоп группа The Black Eyed Peas. Очень многие пользователи сети Instagram отметили, что были в диком восторге услышать "кумиров детства".

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