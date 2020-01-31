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Atlas Weekend 2020: объявлен еще один хедлайнер фестиваля

Британская группа вновь едет в Украину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Группа Placebo
Группа Placebo
Фото: Getty Images

Организаторы фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 7 по 12 июля 2020 года, назвали еще одного хедлайнера. Это британская рок-группа Placebo. Об этом сказано на официальной странице мероприятия в Facebook.

Узнайте также, как прошел первый международный фестиваль балета:

Стоит отметить, что с момента оглашения еще одного хедлайнера в четверг, 30 января, стоимость билетов на фестиваль повысилась еще на 300 грн.

Кроме того, еще одним хедлайнером фестиваля стал рэпер ASAP Rocky, который из-за ареста в Швеции пропустил AW 2019, а также британские инди-рокеры Alt-J, нидерландские симфоник-металисты Within Temptation, певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud и другие артисты.

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Напомним, что американский альтернативный хип-хоп дуэт Twenty One Pilots также выступит на фестивале. Принимать событие будет киевская ВДНГ.

Отметим, что пятый студийный альбом Twenty One Pilots под названием Trench был выпущен 5 октября 2018 года. На один из синглов этого релиза дуэт снял клип в Киеве.

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группа Atlas Weekend Placebo
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