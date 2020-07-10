Atlas Weekend проведет яркое онлайн-шоу Atlas Memories

Зрителей ждут музыка, розыгрышы и нон-стоп веселье

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который перенесен на 2021 год, запускает "Диванное шоу" Atlas Memories, которое завершит Atlas Weekend Days.

Напомним, что Atlas Weekend-2020 должен был состояться с 7 по 12 июля, но из-за пандемии, был отменен, как и множество других масштабных мероприятий. Музыкальный фестиваль состоится летом следующего года, а в этом году с 7 июля зрители наслаждаются форматом онлайн-вечеринки.

Так, 12 июля состоится "Диванное шоу" Atlas Memories, которое создано для всех друзей, которые появились за пять лет существования фестиваля. В таком приятном кругу друзей зрители смогут насладиться выступлениями музыкантов, включая группу "Бумбокс" и Pianoboy, послушать об уникальных историях с фестиваля и принять участие в розыгрыше призов.

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Гостями создатели фестиваля Дмитрий Сидоренко, Мурафа, Анатолий Анатолич, Jerry Heil, Masha Timoshenko, DJ Sender.

Онлайн-трансляцию "Atlas Memories" можно увидеть на официальном YouTube-канале Atlas Weekend. Онлайн-вечеринка начнется 12 июля в 18:00.

Напомним, что среди хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend 2020 были немецкая группа Guano Apes, A$AP Rocky и ALT-J, а также британская группа Placebo.

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