"Аутсайдеры" обогнали "Ангелов Чарли" в прокате

Зрителям больше понравилась история про гонщиков, чем про шпионок

Кадр из фильма "Форд против Феррари" Фото: YouTube

Спортивная драма "Форд против Феррари" ("Аутсайдері"), которая вышла в прокат на прошлой неделе, заняла первое место в американском прокате, получив на старте 31 млн долл.

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На второе место опустился лидер прошлой недели "Мидуэй" (8,7 млн) хотя в Украине фильм только выходит в прокат. Низкий результат показал перезапуск франшизы "Ангелы Чарли"- 8,6 млн долл (бюджет фильма — примерно 50 млн).

"Игры с огнем" с Джоном Синой и "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк заняли четвертую и пятую строчку (8,5 млн и 6,7 млн соответственно).

А вот "Джокер" тем временем стал мировым миллиардером, а его касса в США – 322 млн долл, – превысила показатели первых "Трансформеров", первого "Железного человека" и первого "Гарри Поттера".

Напомним, кинокомпания 20th Century Fox представила новый трейлер фильма "Ford против Ferrari" ("Форд против Феррари") c Мэттом Дэймоном, который снимется у Ридли Скотта, и Кристианом Бэйлом в главных ролях.

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