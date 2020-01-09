"Аватар 2": Джеймс Кэмерон представил концепт-арты продолжения легендарного фильма

Картина увидит свет уже в 2021 году

"Аватар 2" Фото: Avatar

Совсем недавно появились первые подробности фильма "Аватар 2". А теперь режиссер проекта Джеймс Кэмерон на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе представил концепт-арты продолжения фильма "Аватар". Об этом сообщает Variety.

"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире для зрителей старше 17 лет:

По словам постановщика, на фото показана Пандора будущего.

Добавим, что на этой же выставке Daimler презентовал концепт Mercedes-Benz, вдохновленный миром "Аватара" и разработанный в сотрудничестве с Кэмероном как "совершенно новое взаимодействие человека, машины и природы".

Фильм "Аватар 2" должен выйти до конца 2021 года.

"Аватар 2" Фото: Avatar "Аватар 2" Фото: Avatar "Аватар 2" Фото: Avatar "Аватар 2" Фото: Avatar 1/4

Напомним, ранее в сети появились первые кадры со съемок второй части "Аватара" и они уже сводят пользователей с ума. На снимке запечатлен "Морской дракон" – флагманский корабль, созданный для перевозки другого водного транспорта.

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