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Ave Marіa! Вспоминаем лучшие арии Монсеррат Кабалье

12 апреля знаменитой оперной певице могло исполниться 87 лет

Инна Петрова
Сегодня, 17:10

12 апреля известной оперной певице Монсеррат Кабалье могло исполниться 87 лет. Испанская знаменитость скончалась 6 октября 2018 года в Барселоне. Сегодня.Lifestyle вспоминает лучшие арии исполнительницы.

Из-за проблем со здоровьем Монсеррат Кабалье в последние годы своей жизни старалась не выступать. Десять лет она передвигалась с помощью костылей или инвалидной коляски, так как после автокатастрофы в 2002 году у нее были проблемы с ногами.

Монсеррат Кабалье
Монсеррат Кабалье
Фото: AFP

Похороны легендарной оперной певицы прошли 8 октября в Испании. Попрощаться с дивой на кладбище Сан-Андреу в Барселоне прибыли известный итальянский певец Аль Бано, премьер-министр Испании Педро Санчес, королева-консорт Испании София, мэр Барселоны Ада Колау, испанский оперный певец Хосе Каррерас и другие.

Лучшие арии Монсеррат Кабалье в день рождения звезды

Barcelona

Эту песню Монсеррат Кабалье исполнила совместно с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри. Композиция стала официальной песней летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

O mio babbino caro

Известная ария из оперы "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини. Согласно тексту, Лауретта поет отцу о своей любви к Ринуччо, с которым они не могут пожениться из-за отсутствия приданого.

La Tarantula

Не менее известная опера из комедийного балета-пантомимы Жана Коралли на музыку Казимира Жида.

Ave Maria

Произведение Франца Шуберта, которое на самом деле называется "Третья песня Эллен". Певцы часто исполняют ее не оригинальный немецкий текст, а текст католической латинской молитвы.

Hijo de la luna

Это весьма популярная испанская песня Хосе Марии Кано, которую также неоднократно исполняла Монсеррат Кабалье.

Монсеррат Кабалье (настоящее имя Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье-и-Фолк) родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Она прославилась своей техникой бельканто и ролями в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

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