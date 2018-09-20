Автор хита Lady In Black презентует в Киеве новый альбом

Кен Хенсли уже не первый раз посещает Украину с акустическим концертом

Кен Хенсли. Фото: ФотоКто

Киев уже не первый раз посещают звезды мирового масштаба. Например, британский певец Том Оделл выступит в Киеве и во Львове. А теперь стало известно, что автор мировых хитов британской группы URIAH HEEP Кен Хенсли едет с концертом в Киев.

Отметим, что музыкант вместе со струнным квартетом посетит 8 городов Украины, чтобы презентовать новый альбом Rare&Timeless. Кен обещает спеть со зрителями любимые песни из своих сольных работ, но не останутся без внимания и бессмертные хиты URIAH HEEP. Среди них – Free Мe, The Wizard, Wise Man, Rain, July Morning, Lady In Black.

В число городов, где пройдут выступления музыканта, вошли: 01.10 – Чернигов; 02.10 – Киев; 03.10 – Полтава; 05.10 – Харьков; 06.10 – Днепр; 07.10 – Запорожье; 09.10 – Николаев. Завершится тур 10 октября в Одессе концертом в Филармонии.

Стоит отметить, что Кен уже не первый раз посещает Украину с акустическим концертом.

Напомним, известный канадский музыкант, экс-вокалист легендарной рок-группы Three Days Grace, а нынче участник Saint Asonia, 40-летний Адам Гонтье выступил 30 августа в Киеве.