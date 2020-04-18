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аyona аlyona представила новый трек в формате карантина

Исполнительница посвятила композицию своему району

Инна Петрова
Сегодня, 12:10

аyona аlyona, которая попала в ТОП-10 самых перспективных рэперов мира, представила новый трек "Мій район", записав его во время карантина. Видео с хитом рэперша опубликовала на странице в Instagram.

Эксклюзивно для своих подписчиков аyona аlyona зачитала свежую композицию и выложила ролик в сеть. Она отметила, что работала над песней "Мій район" во время карантина, введенного из-за коронавирусной пандемии.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Новый трек аyona аlyona посвятила родным местам, в которых провела значительную часть своей жизни. "Давно не была так долго дома. Жаль, что не могу всех собрать на районе сейчас. А так хочется. Мне всегда было что сказать об этих местах, есть что вспомнить. Тот случай, когда все свои и все вокруг свое. Для этих людей я всегда буду Аленой из садика", – призналась артистка.

Alyona Alyona – "Мій район"

INSTAGRAM

Пока что песня аlyona аlyona – "Мій район" доступна только в Instagram. Вероятно, в будущем хит появится на музыкальных онлайн-сервисах.

Накануне мы писали, что Настя Каменских сняла Потапу новый клип в условиях самоизоляции. Звездной паре пришлось трудиться над видео в домашней обстановке.

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