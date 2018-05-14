BAFTA TV Awards 2018: названы все победители престижной премии
Лучшим актером стал Шон Бин за роль в "Сломленном"
Во воскресенье, 13 мая, состоялась церемония награждения премии British Academy Television Awards (BAFTA TV Awards). Эта престижная награда ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.
Лучшим драматическим сериалом стал "Острые козырьки", а международным - "Рассказ служанки". Лучшим актером ТВ признан Шон Бин за роль в сериале "Сломленный".
Полностью список победителей BAFTA TV Awards 2018 выглядит так::
- Лучший драматический сериал: "Острые козырьки"
- Лучший международный сериал: "Рассказ служанки"
- Лучшая актриса: Молли Виндзор — "Три девушки"
- Лучший актёр: Шон Бин — "Сломленный"
- Лучшая актриса второго плана: Ванесса Кирби — "Корона"
- Лучший актёр второго плана: Брайан Ф. О’Бирн — "Мальчик в синей футболке"
- Лучший мини-сериал: "Три девушки"
- Лучшая комедийный сериал: "Эта страна"
- Лучший телевизионный фильм: "Не такие, как все"
- Лучшая женская роль в комедийной программе: Дэйзи Мэй Купер — "Эта страна"
- Лучшая мужская роль в комедийной программе: Тоби Джонс — "Искатели сокровищ"
Напомним, больше всего номинаций получил сериал "Корона". Премию за его создание сериала могут получить сценарист, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-постановщик и монтажер.
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Источник: "Сегодня"