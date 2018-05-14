BAFTA TV Awards 2018: названы все победители престижной премии

Лучшим актером стал Шон Бин за роль в "Сломленном"

Кадр из сериала "Острые козырьки"

Во воскресенье, 13 мая, состоялась церемония награждения премии British Academy Television Awards (BAFTA TV Awards). Эта престижная награда ежегодно вручается Британской академией кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.

Лучшим драматическим сериалом стал "Острые козырьки", а международным - "Рассказ служанки". Лучшим актером ТВ признан Шон Бин за роль в сериале "Сломленный".

Полностью список победителей BAFTA TV Awards 2018 выглядит так::

Лучший драматический сериал : "Острые козырьки"

: "Острые козырьки" Лучший международный сериал : "Рассказ служанки"

: "Рассказ служанки" Лучшая актриса : Молли Виндзор — "Три девушки"

: Молли Виндзор — "Три девушки" Лучший актёр : Шон Бин — "Сломленный"

: Шон Бин — "Сломленный" Лучшая актриса второго плана : Ванесса Кирби — "Корона"

: Ванесса Кирби — "Корона" Лучший актёр второго плана : Брайан Ф. О’Бирн — "Мальчик в синей футболке"

: Брайан Ф. О’Бирн — "Мальчик в синей футболке" Лучший мини-сериал : "Три девушки"

: "Три девушки" Лучшая комедийный сериал : "Эта страна"

: "Эта страна" Лучший телевизионный фильм : "Не такие, как все"

: "Не такие, как все" Лучшая женская роль в комедийной программе : Дэйзи Мэй Купер — "Эта страна"

: Дэйзи Мэй Купер — "Эта страна" Лучшая мужская роль в комедийной программе: Тоби Джонс — "Искатели сокровищ"

Напомним, больше всего номинаций получил сериал "Корона". Премию за его создание сериала могут получить сценарист, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-постановщик и монтажер.