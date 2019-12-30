Барак Обама представил свой ТОП любимых фильмов года

Вот, что предпочитает смотреть экс-президент США

Барак Обама рассказал о любимых фильмах 2019 года Фото: Wikimedia

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама опубликовал уже традиционный рейтинг своих любимых фильмов и сериалов уходящего года. Среди фаворитов политика – документальный "Апполон 11" и "Хранители".

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Свой ТОП-21 лучших фильмов и сериалов 2019 года Барак Обама разместил на страницах в социальных сетях. Среди популярных художественных картин, которые пришлись по душе Обаме, "Ирландец", "Маленькие женщины", "Паразиты", "Брачная история" и другие.

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Вот полный список любимых фильмов 2019 Барака Обамы:

"Американская фабрика"

"Изумительная благодать"

"Аполлон-11"

"Пепел – самый чистый белый"

"Атлантика"

"Перелетные птицы"

"Образование"

"Диана"

"Прощание"

"Ford против Ferrari"

"Ирландец"

"Просто помиловать"

"Последний черный в Сан-Франциско"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"Паразиты"

"Сувенир"

"Транзит"

"Хранители"

"Невероятное"

"Дрянь" 2 сезон.

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