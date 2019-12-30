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Барак Обама представил свой ТОП любимых фильмов года

Вот, что предпочитает смотреть экс-президент США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Барак Обама рассказал о любимых фильмах 2019 года Фото: Wikimedia
Барак Обама рассказал о любимых фильмах 2019 года
Фото: Wikimedia

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама опубликовал уже традиционный рейтинг своих любимых фильмов и сериалов уходящего года. Среди фаворитов политика – документальный "Апполон 11" и "Хранители".

Смотрите сюжет об успехе украинского фильма на кинофестивале в Минске:

Свой ТОП-21 лучших фильмов и сериалов 2019 года Барак Обама разместил на страницах в социальных сетях. Среди популярных художественных картин, которые пришлись по душе Обаме, "Ирландец", "Маленькие женщины", "Паразиты", "Брачная история" и другие.

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Вот полный список любимых фильмов 2019 Барака Обамы:

  • "Американская фабрика"
  • "Изумительная благодать"
  • "Аполлон-11"
  • "Пепел – самый чистый белый"
  • "Атлантика"
  • "Перелетные птицы"
  • "Образование"
  • "Диана"
  • "Прощание"
  • "Ford против Ferrari"
  • "Ирландец"
  • "Просто помиловать"
  • "Последний черный в Сан-Франциско"
  • "Маленькие женщины"
  • "Брачная история"
  • "Паразиты"
  • "Сувенир"
  • "Транзит"
  • "Хранители"
  • "Невероятное"
  • "Дрянь" 2 сезон.

Ранее мы публиковали ТОП-10 фильмов с новогодним настроением.

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