Барак Обама представил свой ТОП любимых фильмов года
Вот, что предпочитает смотреть экс-президент США
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама опубликовал уже традиционный рейтинг своих любимых фильмов и сериалов уходящего года. Среди фаворитов политика – документальный "Апполон 11" и "Хранители".
Смотрите сюжет об успехе украинского фильма на кинофестивале в Минске:
Свой ТОП-21 лучших фильмов и сериалов 2019 года Барак Обама разместил на страницах в социальных сетях. Среди популярных художественных картин, которые пришлись по душе Обаме, "Ирландец", "Маленькие женщины", "Паразиты", "Брачная история" и другие.
Вот полный список любимых фильмов 2019 Барака Обамы:
- "Американская фабрика"
- "Изумительная благодать"
- "Аполлон-11"
- "Пепел – самый чистый белый"
- "Атлантика"
- "Перелетные птицы"
- "Образование"
- "Диана"
- "Прощание"
- "Ford против Ferrari"
- "Ирландец"
- "Просто помиловать"
- "Последний черный в Сан-Франциско"
- "Маленькие женщины"
- "Брачная история"
- "Паразиты"
- "Сувенир"
- "Транзит"
- "Хранители"
- "Невероятное"
- "Дрянь" 2 сезон.
Ранее мы публиковали ТОП-10 фильмов с новогодним настроением.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.