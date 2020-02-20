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Барбадосская королева: лучшие песни Рианны в день ее рождения

20 февраля Рианна празднует свой 32-й день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Рианна
Рианна
Фото: Getty Images

Барбадосская красавица Рианна, которая выпустила свою автобиографию, 20 февраля празднует свой день рождения. Мировой звезде исполняется 32 года.

Карьеру Рианна начала в 2005 году, благодаря рэперу Jay-Z, который в то время был президентом лейбла Def Jam Recordings. Ее первый альбом назывался Music of the Sun. Тогда Рианна работала не покладая рук для достижения желанной популярности, поэтому второй альбом A Girl like Me выпустила спустя семь месяцев после выхода первого.

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Отметим, что за 14 лет карьеры Рианна выпустила восемь альбомов, получила восемь "Грэмми", 18 наград Billboard Music Awards, стала одной из самых высокооплачиваемых певиц.

Вспоминаем лучшие песни Рианны, которые не просто взлетели в чартах, но и стали визитной карточкой артистки.

Pon de Replay, 2005

Сингл был выпущен еще до выхода первого сольного альбома Рианны и стал мировым хитом. В клипе на песню Pon de Replay Рианна с друзьями посещает ночной клуб и заставляет всех танцевать, а диджея – сделать музыку громче. Это не совсем та Рианна, которую мы привыкли слушать сейчас, но интересно сравнить ее творчество разных лет.

Umbrella, 2007

У многих определенный год ассоциируется с конкретной песней и если говорить про 2007, то его саундтреком безоговорочно можно назвать Umbrella. Трек был записан совместно с рэпером Jay-Z и семь недель возглавлял хит-парады многих стран. Если в 2019 клип выглядит раритетным, то трек остается все таким же хитом. Umbrella принесла Рианне статуэтку "Грэмми" в категории "Лучшая совместная работа в стиле рэп".

Love the Way You Lie, 2010

Первый совместный трек Рианны с Эминемом стал настоящим хитом и занял первое место в Billboard Hot 100. В первые сутки клип поставил рекорд YouTube по просмотрам, а в 2016 преодолел отметку в 1 млрд просмотров. Помимо рэпера и Рианны в видео снялись модель Меган Фокс и актер Доминик Монаган. Композиция получила огромное количество наград, в том числе "Грэмми" за "Лучшее рэп- /песенное совместное исполнение".

Diamonds, 2012

Diamonds – еще один безоговорочный хит Рианны. Слова к песне написала певица Sia. Трек вошел в седьмой студийный альбом Рианны и принес ей восьмую статуэтку "Грэмми". На Diamonds было записано много каверов и ремиксов, в том числе рэперами Flo Rida и Канье Уэстом.

Work, 2016

Первый сингл из восьмого студийного альбома Anti (2016), записанный при участие канадского рэпера Дрейка, выпущенный 27 января 2016 года.

Te Amo, 2017

Шестой и последний сингл с четвертого студийного альбома Rated R.

Напомним, ранее появилась информация, что Рианна закрутила роман с известным рэпером – A$AP Rocky.

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