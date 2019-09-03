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Байопик о Мэрилин Монро от Netflix: появились подробности и назван актерский каст

Мэрин Монро сыграет актриса Ана де Армас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:41
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix, который выпустил трейлер подросткового фильма "Высокая девушка", уже вовсю готовит байопик о жизни актрисы и певицы Мэрилин Монро "Блондинка". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Смотрите видео о том, что 55 лет назад не стало Мэрилин Монро:


 

Главную роль в картине исполнит кубино-испанская актриса Ана де Армас. Роль первого мужа Монро, драматурга Артура Миллера, исполнит Эдриан Броуди, роль второго мужа, бейсболиста Джо Ди Маджио – Бобби Каннавале.

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Фото: Getty Images

Также в байопике будут задействованы Джулианна Николсон, Каспар Филлипсон, Лили Фишер, Тоби Хасс, Сара Пэкстон. Режиссером выступит Эндрю Доминик.

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Фильм "Блондинка" будет основана на одноименном романе Джойс Кэрол. Премьера фильма на Netflix состоится в 2020 году.

Отметим, что Мэрилин Монро умерла в ночь на 5 августа 1962 года. Врачи при вскрытии обнаружили в ее организме смертельную дозу снотворного. 

Напомним, ранее стало известно, что секс-символ Мэрилин Монро оживет в виде 3D-модели в новом биографическом фильме о легендарной актрисе.

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