Байопик о Мэрилин Монро от Netflix: появились подробности и назван актерский каст

Мэрин Монро сыграет актриса Ана де Армас

Мэрилин Монро Фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix, который выпустил трейлер подросткового фильма "Высокая девушка", уже вовсю готовит байопик о жизни актрисы и певицы Мэрилин Монро "Блондинка". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Смотрите видео о том, что 55 лет назад не стало Мэрилин Монро:





Главную роль в картине исполнит кубино-испанская актриса Ана де Армас. Роль первого мужа Монро, драматурга Артура Миллера, исполнит Эдриан Броуди, роль второго мужа, бейсболиста Джо Ди Маджио – Бобби Каннавале.

Мэрилин Монро Фото: Getty Images

Также в байопике будут задействованы Джулианна Николсон, Каспар Филлипсон, Лили Фишер, Тоби Хасс, Сара Пэкстон. Режиссером выступит Эндрю Доминик.

Фильм "Блондинка" будет основана на одноименном романе Джойс Кэрол. Премьера фильма на Netflix состоится в 2020 году.

Отметим, что Мэрилин Монро умерла в ночь на 5 августа 1962 года. Врачи при вскрытии обнаружили в ее организме смертельную дозу снотворного.

Напомним, ранее стало известно, что секс-символ Мэрилин Монро оживет в виде 3D-модели в новом биографическом фильме о легендарной актрисе.

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