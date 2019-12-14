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Баз Лурман переснимет "Мастера и Маргариту"

Режиссер "Великого Гэтсби" займется экранизацией романа Булгакова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Баз Лурман
Баз Лурман
Фото: facebook.com/BazLuhrmannOfficial/

Известный австралийский кинорежиссер Баз Лурман, который занят байопиком об Элвисе Пресли, экранизирует "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова. Лурман приобрел права на киноадаптацию знаменитого романа, сообщает Deadline.

Смотрите сюжет о самом успешном режиссере 2019 года:

Пока что не известно, займется ли сам Лурман постановкой картины или будет лишь продюсировать ее.

"На протяжении почти 20 лет у меня была невероятная связь с историей "Мастера и Маргариты", и я давно искал права на эту необычную книгу", – рассказывает о своих планах Баз Лурман.

Он признается, что очень рад наконец-то получить возможность интерпретировать эту новаторскую работу на свой лад.

Напомним, что роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" впервые был опубликован в 1966 году. Произведение неоднократно экранизировалось, а по его мотивам ставили многочисленные пьесы в театре. Баз Лурман станет первым кинематографистом Голливуда, который займется историей, ставшей литературным шедевром.

Недавно были названы главные претенденты на кинопремию "Оскар 2020".

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