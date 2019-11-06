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BBC показал впечатляющий тизер "Рождественской песни" с Энди Серкисом и Гаем Пирсом

Премьера мини-сериала запланирована на декабрь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Кадр из сериала "Рождественская песнь в прозе"
Кадр из сериала "Рождественская песнь в прозе"
Фото: YouTube

Начинается горячий сезон предпраздничных премьер. Пока что канал BBC выпустил первый тизер мини-сериала – новой экранизации повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе". Как известно, главные роли сыграют Энди Серкис и Гай Пирс, сообщает Variety.

В Испании проходят съемки сериала "Корона". Подробности в сюжете:

Скрягу Эбенизера Скруджа в проекте сыграл Гай Пирс, а роль одного из рождественских призраков исполнил Энди Серкис.

Известно, что над сценарием "Рождественской песни" BBC работал создатель сериала "Острые козырьки" Стивен Найт. Исполнительными продюсерами проекта выступили Том Харди и Ридли Скотт. Харди также должен появится в сериале.

Шоу из трех эпизодов должно выйти в декабре 2019 года.

Сериал "Рождественская песнь" – тизер:

Напомним, экранизировать "Рождественскую песнь" планирует также и Apple. В начале октября компания вела переговоры с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Ферреллом об участии в съемках. Актерам предложено главные роли в музыкальном переосмыслении произведения Диккенса. Также Фаррелл и Рейнольдс выступят продюсерами экранизации.

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съемки сериала тизер BBC Рождественская песнь
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