Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт сыграют в новой военной драме "1917"

Картину снимет режиссер двух частей "бондианы"

Бенедикт Камбербэтч снимется в новом фильме о войне Фото: YouTube

Известный британский режиссер Сэм Мендес ("Красота по-американски", "Координаты "Скайфолл", "СПЕКТР") приступит в апреле к съемкам военно-исторической драмы "1917". Об этом сообщает Deadline.

Главные роли в фильме исполнят Джордж МакКей и Дин-Чарльз Чапман, также в фильме зрители увидят Колина Ферта, Эндрю Скотта, Ричарда Мэддена и Бенедикта Камбербэтча, который снялся в политической драме "Брекзит".

События, о которых будет рассказано в картине, связаны с Первой мировой войной. Это будет один день из жизни двух британских солдат.

Пока никаких других данных о новом проекте нет.

Напомним, ранее стало известно, что киностудия Warner Bros. намерена снять фильм "Мафусаил", главную роль в котором исполнит звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан. А компании Paramount Television и Anonymous Conten приобрели права на экранизацию произведения "Есть ли еще секс в большом городе?" писательницы Кендес Бушнелл.

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