Бенедикт Мелроуз и Патрик Камбербэтч: почему нужно посмотреть новый сериал
Актер сумел передать глубокое эмоциональное состояние главного героя
Сериал "Патрик Мелроуз" стартовал 12 мая, где главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч. Картина снята по мотивам серии книг номинанта Букеровской премии Эдварда Сент-Обина о жизни британского денди с безупречным вкусом, образованием и тяжелым детством, алкогольной зависимостью.
Красивый и ужасающий одновременно минисериал поведает о том, каким жестоким может быть отец, какой слепой и безразличной — мать, увлеченная скорее деньгами, бриллиантами и алкоголем, чем собственным ребенком. Как страшны эмоциональные пытки и детское сексуальное насилие. И как все это может напоминать о себе десятилетия спустя взрослому мужчине.
Камбербэтч задал себе интересную задачку — сыграть человека, имеющего все и увлеченного лишь самоуничтожением. Отметим, что Камбербэтч часто экспериментирует с такими глубокими эмоциональными ролями. В этом сериале он играет человека, внутренний мир и душу которого нужно рассматривать немного приоткрыв занавес, немного выпив виски, немного отстранившись от всего. Бенедикт Камбербэтч справился с поставленной задачей – прожил роль в этом сериале.
Напомним, Бенедикт Камбербэтч сыграет шпиона в триллере Ironbark ("Эвкалипт"). Отмечается, что фильм основан на реальной истории Гревиля Уинна (Бенедикт Камбербэтч) — британского бизнесмена, который помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время Холодной войны.