Бенедикт Мелроуз и Патрик Камбербэтч: почему нужно посмотреть новый сериал

Актер сумел передать глубокое эмоциональное состояние главного героя

"Патрик Мелроуз". Постер к сериалу

Сериал "Патрик Мелроуз" стартовал 12 мая, где главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч. Картина снята по мотивам серии книг номинанта Букеровской премии Эдварда Сент-Обина о жизни британского денди с безупречным вкусом, образованием и тяжелым детством, алкогольной зависимостью.

Красивый и ужасающий одновременно минисериал поведает о том, каким жестоким может быть отец, какой слепой и безразличной — мать, увлеченная скорее деньгами, бриллиантами и алкоголем, чем собственным ребенком. Как страшны эмоциональные пытки и детское сексуальное насилие. И как все это может напоминать о себе десятилетия спустя взрослому мужчине.

Камбербэтч задал себе интересную задачку — сыграть человека, имеющего все и увлеченного лишь самоуничтожением. Отметим, что Камбербэтч часто экспериментирует с такими глубокими эмоциональными ролями. В этом сериале он играет человека, внутренний мир и душу которого нужно рассматривать немного приоткрыв занавес, немного выпив виски, немного отстранившись от всего. Бенедикт Камбербэтч справился с поставленной задачей – прожил роль в этом сериале.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч сыграет шпиона в триллере Ironbark ("Эвкалипт"). Отмечается, что фильм основан на реальной истории Гревиля Уинна (Бенедикт Камбербэтч) — британского бизнесмена, который помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время Холодной войны.