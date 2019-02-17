Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Берлинале 2019": кто получил главную награду кинофестиваля

Израильско-французская трагикомедия "Синонимы" выиграла гран-при 69-го международного кинофестиваля в Берлине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:04
Главный приз на 69-м Берлинском кинофестивале получила картина «Синонимы»
Главный приз на 69-м Берлинском кинофестивале получила картина «Синонимы»
Фото: Getty Images

16 февраля подвели итоги 69-го международного кинофестиваля в Берлине. Главный приз — "Золотого медведя" — на "Берлинале 2019" получила картина израильского режиссера Надава Лапида "Синонимы". Фильм рассказывает про израильтянина, который переезжает в Париж и решает стать французом, отказавшись от своего гражданства и языка. Этот автобиографичный фильм повествует также о поиске идентичности и сложных взаимоотношениях со своим прошлым.

Получая приз, Надав Лапид выразил уверенность, что его фильм является большой победой кинематографа.

Серебряного медведя получил французский режиссер Франсуа Озон за драму "По милости божьей"
Серебряного медведя получил французский режиссер Франсуа Озон за драму "По милости божьей"
Фото: Getty Images

Серебряного медведя в номинации "Большой приз жюри" получил французский режиссер Франсуа Озон за драму "По милости божьей". Картина повествует об организации, которая объединила мужчин, подвергшихся в детском возрасте домогательствам со стороны католического священника. Мужчины пытаются добиться от церкви признания ошибок и проходят сложный путь преодоления травмы.

Сразу два серебряных медведя достались немецким фильмам. Награду за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек за драму "Я был дома, но…", а приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве – "Крушитель системы" Норы Фингшайдт.

Лучшими актерами стали Ван Цзиньчун и Юн Мэй – артисты китайского фильма "Прощай, мой сын". Лента рассказывает о супружеской паре, которая переживает потерю сына, а также китайской политике, согласно которой одна семья может иметь только одного ребёнка.

Читайте также
Евгений Нищук об украинском фильме на "Берлинале": "У нас большая амбиция на успех"

Серебряным медведем за лучший сценарий были награждены авторы картины "Пираньи Неаполя". Эта картина о мафии и о том, как неаполитанские подростки прокладывают себе путь из низов, чтобы стать королями преступного мира в городе. 

Оператор Расмус Видебэк получил Серебряного медведя за фильм "Пора уводить коней" и за вклад в кинематограф.

Лучшим дебютом в полнометражном кино стала картина Мехмеда Акифа – "Орэй", которая рассказывает о столкновении религии с личными убеждениями отдельного взятого человека.

Среди документальных работ победила картина "Разговаривая о деревьях" Сухаиба Гасмелбэри.

Отметим, что "Берлинале 2019" был последним, прошедшим под руководством директора Дитера Косслика. В следующем году его сменят бывший директор фестиваля в Локарно, итальянец Карло Катриан и голландка Мариэтта Риссенбеек.

Напомним, Украину в этом году представляла лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что это большое достижение и знаковое событие для всей Украины.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2019 года во всех кинотеатрах Украины. Через год после премьеры на телевидении фильм покажет телеканал "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Агнешка Холланд: История Гарета Джонса захватила меня На Berlinale прошел флешмоб с требованием освободить Сенцова Эксклюзив. В Берлине презентовали украинский фильм о Голодоморе "Гарет Джонс"
Берлинале кинофестиваль победители золотой медведь
Реклама

Новости партнеров

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Популярные статьи

Сегодня, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Сегодня, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Сегодня, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 15:35Техно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

Вчера, 10:35Техно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляШоу-бизнес

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

15 февраляFun

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 февраляПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

15 февраляТехно

Мир в восторге от украинской игры Metro Exodus: видео

15 февраляШоу-бизнес

"Я все равно люблю тебя": Регина Тодоренко отпраздновала День влюбленных без Топалова

15 февраляFood

Рецепт дня: салат с курицей, авокадо, перцем и апельсинами

15 февраляFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

15 февраляFun

Покойный отец помог дочери стать миллионершей

15 февраляFun

Сексуальную фитнес-модель на пляже укусила свинья: видео

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Королева Іспанії промахнулася з вибором білизни: курйозні фото
Королева Іспанії промахнулася з вибором білизни: курйозні фото
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Чельпек (рецепт)
Чельпек (рецепт)