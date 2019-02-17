"Берлинале 2019": кто получил главную награду кинофестиваля
Израильско-французская трагикомедия "Синонимы" выиграла гран-при 69-го международного кинофестиваля в Берлине
16 февраля подвели итоги 69-го международного кинофестиваля в Берлине. Главный приз — "Золотого медведя" — на "Берлинале 2019" получила картина израильского режиссера Надава Лапида "Синонимы". Фильм рассказывает про израильтянина, который переезжает в Париж и решает стать французом, отказавшись от своего гражданства и языка. Этот автобиографичный фильм повествует также о поиске идентичности и сложных взаимоотношениях со своим прошлым.
TWITTER— Berlinale (@berlinale) February 16, 2019
Получая приз, Надав Лапид выразил уверенность, что его фильм является большой победой кинематографа.
Серебряного медведя в номинации "Большой приз жюри" получил французский режиссер Франсуа Озон за драму "По милости божьей". Картина повествует об организации, которая объединила мужчин, подвергшихся в детском возрасте домогательствам со стороны католического священника. Мужчины пытаются добиться от церкви признания ошибок и проходят сложный путь преодоления травмы.
Сразу два серебряных медведя достались немецким фильмам. Награду за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек за драму "Я был дома, но…", а приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве – "Крушитель системы" Норы Фингшайдт.
Лучшими актерами стали Ван Цзиньчун и Юн Мэй – артисты китайского фильма "Прощай, мой сын". Лента рассказывает о супружеской паре, которая переживает потерю сына, а также китайской политике, согласно которой одна семья может иметь только одного ребёнка.
Серебряным медведем за лучший сценарий были награждены авторы картины "Пираньи Неаполя". Эта картина о мафии и о том, как неаполитанские подростки прокладывают себе путь из низов, чтобы стать королями преступного мира в городе.
Оператор Расмус Видебэк получил Серебряного медведя за фильм "Пора уводить коней" и за вклад в кинематограф.
Лучшим дебютом в полнометражном кино стала картина Мехмеда Акифа – "Орэй", которая рассказывает о столкновении религии с личными убеждениями отдельного взятого человека.
Среди документальных работ победила картина "Разговаривая о деревьях" Сухаиба Гасмелбэри.
Отметим, что "Берлинале 2019" был последним, прошедшим под руководством директора Дитера Косслика. В следующем году его сменят бывший директор фестиваля в Локарно, итальянец Карло Катриан и голландка Мариэтта Риссенбеек.
Напомним, Украину в этом году представляла лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что это большое достижение и знаковое событие для всей Украины.
Премьера фильма запланирована на ноябрь 2019 года во всех кинотеатрах Украины. Через год после премьеры на телевидении фильм покажет телеканал "Украина".
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