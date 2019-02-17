"Берлинале 2019": кто получил главную награду кинофестиваля

Израильско-французская трагикомедия "Синонимы" выиграла гран-при 69-го международного кинофестиваля в Берлине

Главный приз на 69-м Берлинском кинофестивале получила картина «Синонимы» Фото: Getty Images

16 февраля подвели итоги 69-го международного кинофестиваля в Берлине. Главный приз — "Золотого медведя" — на "Берлинале 2019" получила картина израильского режиссера Надава Лапида "Синонимы". Фильм рассказывает про израильтянина, который переезжает в Париж и решает стать французом, отказавшись от своего гражданства и языка. Этот автобиографичный фильм повествует также о поиске идентичности и сложных взаимоотношениях со своим прошлым.

Получая приз, Надав Лапид выразил уверенность, что его фильм является большой победой кинематографа.

Серебряного медведя получил французский режиссер Франсуа Озон за драму "По милости божьей" Фото: Getty Images

Серебряного медведя в номинации "Большой приз жюри" получил французский режиссер Франсуа Озон за драму "По милости божьей". Картина повествует об организации, которая объединила мужчин, подвергшихся в детском возрасте домогательствам со стороны католического священника. Мужчины пытаются добиться от церкви признания ошибок и проходят сложный путь преодоления травмы.

Сразу два серебряных медведя достались немецким фильмам. Награду за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек за драму "Я был дома, но…", а приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве – "Крушитель системы" Норы Фингшайдт.

Лучшими актерами стали Ван Цзиньчун и Юн Мэй – артисты китайского фильма "Прощай, мой сын". Лента рассказывает о супружеской паре, которая переживает потерю сына, а также китайской политике, согласно которой одна семья может иметь только одного ребёнка.

Серебряным медведем за лучший сценарий были награждены авторы картины "Пираньи Неаполя". Эта картина о мафии и о том, как неаполитанские подростки прокладывают себе путь из низов, чтобы стать королями преступного мира в городе.

Оператор Расмус Видебэк получил Серебряного медведя за фильм "Пора уводить коней" и за вклад в кинематограф.

Лучшим дебютом в полнометражном кино стала картина Мехмеда Акифа – "Орэй", которая рассказывает о столкновении религии с личными убеждениями отдельного взятого человека.

Среди документальных работ победила картина "Разговаривая о деревьях" Сухаиба Гасмелбэри.

Отметим, что "Берлинале 2019" был последним, прошедшим под руководством директора Дитера Косслика. В следующем году его сменят бывший директор фестиваля в Локарно, итальянец Карло Катриан и голландка Мариэтта Риссенбеек.

Напомним, Украину в этом году представляла лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что это большое достижение и знаковое событие для всей Украины.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2019 года во всех кинотеатрах Украины. Через год после премьеры на телевидении фильм покажет телеканал "Украина".

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