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"Берлинале 2020": британский актер Джереми Айронс возглавит жюри кинофестиваля

"Берлинале 2020" пройдет с 20 февраля по 1 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Фото: berlinale.de

Известный британский актер, лауреат премии "Оскар" Джереми Айронс станет председателем жюри юбилейного 70-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте Берлинале. Ранее сообщалось, что почетную награду кинофестиваля получит актриса Хелен Миррен.

Украинский фильм представили на "Берлинале 2019", смотрите подробности:

"Знаковые персонажи, которых играл Джереми Айронс, и его неизменный стиль сопровождали меня во время моего кинематографического путешествия и наглядно демонстрировали сложность человеческой натуры", – заявил художественный руководитель фестиваля, итальянский кинокритик Карло Шатриан.

Сам Айронс также прокомментировал назначение: "Я очень рад, для меня большая честь получить роль председателя жюри "Берлинале" – фестиваля, которым я уже давно восхищаюсь и который я всегда с удовольствием посещал. Для меня присутствовать на фестивале в Берлине – особенное удовольствие".

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Отметим, что Айронс сыграл в таких фильмах, как "Лолита", "Женщина французского лейтенанта" и других. В 1991 году он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, сыграв в фильме "Изнанка судьбы".

"Берлинале 2020" пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Напомним, "Золотого медведя" на "Берлинале 2019" получила картина израильского режиссера Надава Лапида "Синонимы".

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