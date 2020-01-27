Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Берлинале 2020: фильм с Сигурни Уивер откроет кинофестиваль

Картина называется My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером")

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Кадр из фильма My Salinger Year
Кадр из фильма My Salinger Year
Фото: YouTube

Драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия Берлинале 2020. Отметим, что на кинофестивале также покажут украинский фильм "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Узнайте подробности фестиваля Берлинале в прошлом году:

Картина Фалардо является экранизацией одноименного романа Джоанны Ракофф, который рассказывает о начинающей поэтессе. Она в 90-х годах в Нью-Йорке устраивается на работу ассистенткой литературного агента и отвечает на письма поклонников Сэлинджера от имени писателя.

Главную роль в фильм исполнила Маргарет Куалли. Ее партнершей по съемкам выступила Сигурни Уивер.

Читайте также:
Берлинале 2020: Хелен Миррен получит почетную награду кинофестиваля

Отметим, что юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Напомним, что оценивать основную конкурсную программу будет жюри во главе с актером Джереми Айронсом. Отметим, что Айронс сыграл в таких фильмах, как "Лолита", "Женщина французского лейтенанта" и других. В 1991 году он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, сыграв в фильме "Изнанка судьбы".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Фильм «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева впервые покажут на Берлинале 2020
Берлинале фильм кинофестиваль Сигурни Уивер год работы Берлинский кинофестиваль
Реклама

Новости партнеров

Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

24 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

24 январяШоу-бизнес

Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа

24 январяТехно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

24 январяПсихология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Новости партнеров

Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Что будет, если каждый день пить кефир
Что будет, если каждый день пить кефир
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду