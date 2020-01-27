Берлинале 2020: фильм с Сигурни Уивер откроет кинофестиваль

Картина называется My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером")

Кадр из фильма My Salinger Year Фото: YouTube

Драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия Берлинале 2020. Отметим, что на кинофестивале также покажут украинский фильм "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Узнайте подробности фестиваля Берлинале в прошлом году:

Картина Фалардо является экранизацией одноименного романа Джоанны Ракофф, который рассказывает о начинающей поэтессе. Она в 90-х годах в Нью-Йорке устраивается на работу ассистенткой литературного агента и отвечает на письма поклонников Сэлинджера от имени писателя.

Главную роль в фильм исполнила Маргарет Куалли. Ее партнершей по съемкам выступила Сигурни Уивер.

Отметим, что юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Напомним, что оценивать основную конкурсную программу будет жюри во главе с актером Джереми Айронсом. Отметим, что Айронс сыграл в таких фильмах, как "Лолита", "Женщина французского лейтенанта" и других. В 1991 году он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, сыграв в фильме "Изнанка судьбы".

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