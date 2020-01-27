Берлинале 2020: фильм с Сигурни Уивер откроет кинофестиваль
Картина называется My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером")
Драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия Берлинале 2020. Отметим, что на кинофестивале также покажут украинский фильм "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.
Узнайте подробности фестиваля Берлинале в прошлом году:
Картина Фалардо является экранизацией одноименного романа Джоанны Ракофф, который рассказывает о начинающей поэтессе. Она в 90-х годах в Нью-Йорке устраивается на работу ассистенткой литературного агента и отвечает на письма поклонников Сэлинджера от имени писателя.
Главную роль в фильм исполнила Маргарет Куалли. Ее партнершей по съемкам выступила Сигурни Уивер.
Отметим, что юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.
Напомним, что оценивать основную конкурсную программу будет жюри во главе с актером Джереми Айронсом. Отметим, что Айронс сыграл в таких фильмах, как "Лолита", "Женщина французского лейтенанта" и других. В 1991 году он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, сыграв в фильме "Изнанка судьбы".
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