Берлинале 2020: Хелен Миррен получила почетного "Золотого медведя"
74-летняя актриса удостоена награды за жизненные достижения
Английская актриса Хелен Миррен получила почетного "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале. Звезду отметили наградой за жизненные достижения на 70-м Берлинале, который стартовал 20 февраля.
Так, 74-летняя лауреатка премий "Оскар", Каннского и Венецианского кинофестивалей, была награждена накануне специальным призом Берлинале – "Золотым медведем", за жизненные достижения.
Награду Хелен Миррен вручили художественный директор Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек.
"Она существует вне всяких стереотипов, она ломает барьеры в работе и в личной жизни, она не боится спорить с режиссерами, чтобы сделать своих героинь сильнее", – говорят о Миррен на фестивале.
На Берлинале также состоялся показ исторической драмы "Королева", в которой Хелен Миррен сыграла Елизавету II.
На счету Хелен Миррен более 100 ролей, в числе которых, работы вкартинах "Калигула" (1979), "Сыновья" (1996), "Большая игра" (2009), "РЭД" (2010), "Хичкок" (2012), "Женщина в золотом" (2015), "Хороший лжец" (2019).
Смотрите в сюжете, как прошел "Берлинале-2019":
Ранее мы рассказывали, какие фильмы на Берлинале 2020 покорили зрителей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное