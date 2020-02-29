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Берлинале 2020: Хелен Миррен получила почетного "Золотого медведя"

74-летняя актриса удостоена награды за жизненные достижения

Инна Петрова
Сегодня, 17:23

Английская актриса Хелен Миррен получила почетного "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале. Звезду отметили наградой за жизненные достижения на 70-м Берлинале, который стартовал 20 февраля.

Хелен Миррен
Хелен Миррен
Фото: Getty Images

Так, 74-летняя лауреатка премий "Оскар", Каннского и Венецианского кинофестивалей, была награждена накануне специальным призом Берлинале – "Золотым медведем", за жизненные достижения.

Награду Хелен Миррен вручили художественный директор Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек.

"Она существует вне всяких стереотипов, она ломает барьеры в работе и в личной жизни, она не боится спорить с режиссерами, чтобы сделать своих героинь сильнее", – говорят о Миррен на фестивале.

На Берлинале также состоялся показ исторической драмы "Королева", в которой Хелен Миррен сыграла Елизавету II.

На счету Хелен Миррен более 100 ролей, в числе которых, работы вкартинах "Калигула" (1979), "Сыновья" (1996), "Большая игра" (2009), "РЭД" (2010), "Хичкок" (2012), "Женщина в золотом" (2015), "Хороший лжец" (2019).

Смотрите в сюжете, как прошел "Берлинале-2019":

Ранее мы рассказывали, какие фильмы на Берлинале 2020 покорили зрителей.

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