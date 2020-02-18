Берлинале 2020: программа кинофетиваля, дата проведения и билеты

Люди ночевали под кассами в спальных мешках

"Берлинале-2020" Фото: Getty Images

Уже совсем скоро стартует 70-й юбилейный кинофестиваль "Берлинале-2020", билеты на который очень сложно купить. Дело в том, что очередь за билетами образовалась еще за несколько дней до открытия кинофестиваля. Люди ночевали под кассами в спальных мешках на ковре прямо перед кассами в торговом центре.

В прошлом году на "Берлинале" представили украинский исторический триллер:

Также уже известна программа "Берлинале-2020", который будет проходить с 20 февраля по 1 марта.

"Берлинале-2020" Фото: Getty Images

Программа "Берлинале-2020" выглядит так:

Berlinale Talents

Темой программы Berlinale Talents станет "Коллективы" (Collectives). В нее вошло около 100 мероприятий, 33 из которых будут публичными. В списке знаменитых гостей – актриса Кейт Бланшетт, исландский композитор и лауреат BAFTA Хильдур Гуднадоуттир, а также почетная гостья Хелен Миррен и многие другие.

Европейский кинорынок (European Film Market (EFM))

Сразу после старта при кинофестивале Берлинале 2020 с 21 по 25 февраля состоится программа EFM Horizon. Причастные к программе будут обращать внимание на устойчивое развитие, благосостояние, разнообразие, сторителлинг (рассказывание историй, – LifeStyl 24), искусственный разум и иммерсивные медиа. В рамках платформы EFM будут представлены перспективные разработки в социальной, технологической, экономической и творческой сферах. Именно это позволит фанатам индустрии заглянуть в будущее индустрии кино и развлечений.

Полный список фильмов основной конкурсной программы "Берлинале-2020"

"Берлин, Александерплац" (Berlin Alexanderplatz), Германия, Нидерланды, Режиссер: Бурхан Курбани

​"ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha), Германия, Украина, Великобритания, Россия, Режиссеры: Илья Хржановский и Екатерина Эртель

"Бегущая женщина" (The Woman Who Ran), Корея, Режиссер: Хон Сан Су

"Удалить историю" (Delete History), Франция, Бельгия, Режиссеры: Бенуа Делепин и Густав Керверн

"Непрошенный гость" (The Intruder), Аргентина, Мексика, Режиссер: Наталия Мэта

"Плохие сказки" (Bad Tales), Италия, Швейцария, Режиссеры: Дамиано и Фабио Д'Инноченцо

"Первая корова" (First Cow), США, Режиссер: Келли Райхардт

"Облученный" (Irradiated), Франция, Камбоджа, Режиссер: Рити Панх

"Соль слез" (The Salt of Tears), Франция, Швейцария, Режиссер: Филипп Гаррель

"Никогда редко иногда всегда" (Never Rarely Sometimes Always), США, Режиссер: Элиза Хиттман

"Дни" (Days), Тайвань, Режисер: Цай Минлян

"Невыбранные дороги" (The Roads Not Taken), Великобритания, Режиссер: Салли Поттер

"Моя маленькая сестра" (My Little Sister), Швейцария,Режиссеры: Стефани Шуа и Вероника Реймонд

"Тут нет зла" (There Is No Evil,) Германия, Чехия, Иран, Режиссер: Мохаммад Расулоф

"Сибирь" (Siberia), Италия, Германия, Мексика, Режиссер: Абель Феррара

"Все мертвые" (All the Dead Ones), Бразилия, Франция, Режиссеры: Каэтану Готард и Марко Дутра

"Ундина" (Undine), Германия, Франция, Режиссер: Кристиан Петцольд

"Прячутся" (Hidden Away), Италия, Режиссер: Джорджо Диритти

Напомним, что драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия "Берлинале-2020".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.