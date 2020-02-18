Берлинале 2020: программа кинофетиваля, дата проведения и билеты
Люди ночевали под кассами в спальных мешках
Уже совсем скоро стартует 70-й юбилейный кинофестиваль "Берлинале-2020", билеты на который очень сложно купить. Дело в том, что очередь за билетами образовалась еще за несколько дней до открытия кинофестиваля. Люди ночевали под кассами в спальных мешках на ковре прямо перед кассами в торговом центре.
В прошлом году на "Берлинале" представили украинский исторический триллер:
Также уже известна программа "Берлинале-2020", который будет проходить с 20 февраля по 1 марта.
Berlinale Talents
Темой программы Berlinale Talents станет "Коллективы" (Collectives). В нее вошло около 100 мероприятий, 33 из которых будут публичными. В списке знаменитых гостей – актриса Кейт Бланшетт, исландский композитор и лауреат BAFTA Хильдур Гуднадоуттир, а также почетная гостья Хелен Миррен и многие другие.
Европейский кинорынок (European Film Market (EFM))
Сразу после старта при кинофестивале Берлинале 2020 с 21 по 25 февраля состоится программа EFM Horizon. Причастные к программе будут обращать внимание на устойчивое развитие, благосостояние, разнообразие, сторителлинг (рассказывание историй, – LifeStyl 24), искусственный разум и иммерсивные медиа. В рамках платформы EFM будут представлены перспективные разработки в социальной, технологической, экономической и творческой сферах. Именно это позволит фанатам индустрии заглянуть в будущее индустрии кино и развлечений.
- "Берлин, Александерплац" (Berlin Alexanderplatz), Германия, Нидерланды, Режиссер: Бурхан Курбани
- "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha), Германия, Украина, Великобритания, Россия, Режиссеры: Илья Хржановский и Екатерина Эртель
- "Бегущая женщина" (The Woman Who Ran), Корея, Режиссер: Хон Сан Су
- "Удалить историю" (Delete History), Франция, Бельгия, Режиссеры: Бенуа Делепин и Густав Керверн
- "Непрошенный гость" (The Intruder), Аргентина, Мексика, Режиссер: Наталия Мэта
- "Плохие сказки" (Bad Tales), Италия, Швейцария, Режиссеры: Дамиано и Фабио Д'Инноченцо
- "Первая корова" (First Cow), США, Режиссер: Келли Райхардт
- "Облученный" (Irradiated), Франция, Камбоджа, Режиссер: Рити Панх
- "Соль слез" (The Salt of Tears), Франция, Швейцария, Режиссер: Филипп Гаррель
- "Никогда редко иногда всегда" (Never Rarely Sometimes Always), США, Режиссер: Элиза Хиттман
- "Дни" (Days), Тайвань, Режисер: Цай Минлян
- "Невыбранные дороги" (The Roads Not Taken), Великобритания, Режиссер: Салли Поттер
- "Моя маленькая сестра" (My Little Sister), Швейцария,Режиссеры: Стефани Шуа и Вероника Реймонд
- "Тут нет зла" (There Is No Evil,) Германия, Чехия, Иран, Режиссер: Мохаммад Расулоф
- "Сибирь" (Siberia), Италия, Германия, Мексика, Режиссер: Абель Феррара
- "Все мертвые" (All the Dead Ones), Бразилия, Франция, Режиссеры: Каэтану Готард и Марко Дутра
- "Ундина" (Undine), Германия, Франция, Режиссер: Кристиан Петцольд
- "Прячутся" (Hidden Away), Италия, Режиссер: Джорджо Диритти
Напомним, что драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия "Берлинале-2020".
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