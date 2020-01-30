Берлинский кинофестиваль объявил программу основного конкурса в этом году
В конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, среди которых 16 мировых премьер
Юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль, на котором состоится премьера украинского фильма "Номера" по пьесе Олега Сенцова, объявил полную программу основного конкурса.
Узнайте, как прошел Берлинский кинофестиваль в прошлом году:
Отметим, что в конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, среди которых 16 мировых премьер. Как отметил художественный руководитель фестиваля, многие конкурсные фильмы обращаются к темной стороне человеческой жизни, отражают внутреннее смятение героев и хаотичность внешнего мира.
В частности, в основной конкурс вошли:
- "Берлин, Александерплац", Германия, Нидерланды. Режиссер Бурхан Курбани
- "Дау. Наташа", Россия, Германия, Украина, Великобритания. Режиссеры Илья Хржановский и Екатерина Эртель
- "Женщина, которая бежала", Корея. Режиссер Хон Сан Су
- "Удалить историю", Франция, Бельгия. Режиссеры Бенуа Делепин и Густав Керверн
- "Незваный гость", Аргентина, Мексика. Режиссер Наталия Мета
- "Плохие сказки", Италия, Швейцария. Режиссеры Дамиано и Фабио Д’Инноченцо
- "Первая корова", США. Режиссер Келли Рейхардт
- "Облученный", Франция, Камбоджа. Режиссер Рити Панх
- "Соль слез", Франция, Швейцария. Режиссер Филипп Гаррель
- "Никогда редко иногда всегда", США. Режиссер Элиза Хиттман
- "Дни", Тайвань. Режиссер Цай Минлян
- "Неизбранные дороги", Великобритания. Режиссер Салли Поттер
- "Моя маленькая сестра", Швейцария. Режиссеры Стефани Шуа и Вероника Реймонд
- "Здесь нет зла", Германия, Чехия, Иран. Режиссер Мохаммад Расулоф
- "Сибирь", Италия, Германия, Мексика. Режиссер Абель Феррара
- "Все мертвые", Бразилия, Франция. Режиссеры Каэтану Готардо и Марко Дутра
- "Ундина", Германия, Франция. Режиссер Кристиан Петцольд
- "Скрывающиеся", Италия. Режиссер Джорджо Диритти
Отметим, Берлинале будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года,
Напомним, драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия Берлинале 2020.
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