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Берлинский кинофестиваль объявил программу основного конкурса в этом году

В конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, среди которых 16 мировых премьер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Кадр из фильма "Берлин, Александерплац"
Кадр из фильма "Берлин, Александерплац"
Фото: berlinale.de

Юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль, на котором состоится премьера украинского фильма "Номера" по пьесе Олега Сенцова, объявил полную программу основного конкурса.

Узнайте, как прошел Берлинский кинофестиваль в прошлом году:

Отметим, что в конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, среди которых 16 мировых премьер. Как отметил художественный руководитель фестиваля, многие конкурсные фильмы обращаются к темной стороне человеческой жизни, отражают внутреннее смятение героев и хаотичность внешнего мира.

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В частности, в основной конкурс вошли:

  • "Берлин, Александерплац", Германия, Нидерланды. Режиссер Бурхан Курбани
  • "Дау. Наташа", Россия, Германия, Украина, Великобритания. Режиссеры Илья Хржановский и Екатерина Эртель
  • "Женщина, которая бежала", Корея. Режиссер Хон Сан Су
  • "Удалить историю", Франция, Бельгия. Режиссеры Бенуа Делепин и Густав Керверн
  • "Незваный гость", Аргентина, Мексика. Режиссер Наталия Мета
  • "Плохие сказки", Италия, Швейцария. Режиссеры Дамиано и Фабио Д’Инноченцо
  • "Первая корова", США. Режиссер Келли Рейхардт
  • "Облученный", Франция, Камбоджа. Режиссер Рити Панх
  • "Соль слез", Франция, Швейцария. Режиссер Филипп Гаррель
  • "Никогда редко иногда всегда", США. Режиссер Элиза Хиттман
  • "Дни", Тайвань. Режиссер Цай Минлян
  • "Неизбранные дороги", Великобритания. Режиссер Салли Поттер
  • "Моя маленькая сестра", Швейцария. Режиссеры Стефани Шуа и Вероника Реймонд
  • "Здесь нет зла", Германия, Чехия, Иран. Режиссер Мохаммад Расулоф
  • "Сибирь", Италия, Германия, Мексика. Режиссер Абель Феррара
  • "Все мертвые", Бразилия, Франция. Режиссеры Каэтану Готардо и Марко Дутра
  • "Ундина", Германия, Франция. Режиссер Кристиан Петцольд
  • "Скрывающиеся", Италия. Режиссер Джорджо Диритти

Отметим, Берлинале будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года,

Напомним, драма Филиппа Фалардо My Salinger Year ("Мой год Сэлинджера" или "Год работы Сэлинджером") станет фильмом открытия Берлинале 2020.

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