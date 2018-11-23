Спецпроект

Бесплатное путешествие в Израиль: лучшее предложение для украинской молодежи

Особенность тура "Таглит" заключается в том, что он является подарком "по праву рождения" для всех участников

Участники программы Таглит

Образовательная программа "Таглит" дает возможность молодым людям из Украины отправиться в увлекательное десятидневное путешествие в Израиль уже этим летом. Поездка организована по принципу "все включено". Цель проекта – познакомить молодых людей с еврейской культурой, историей и традициями.

"Таглит" буквально означает "открытие". Эта программа дарит исключительную возможность увидеть неизвестные уголки Израиля, встретить новых интересных людей, попробовать уникальную кухню, получить незабываемые яркие впечатления и необыкновенный опыт во время десятидневного путешествия.

Как стать участником

Участниками проекта могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет, у которых есть еврейские корни, подтверждаемые документально. В остальном организаторы все сделают за вас. К слову, не спешите расстраиваться, что у вас в роду не было евреев. Обычно бабушки и дедушки знают больше о вашем генеалогическом дереве, и в семье наверняка найдется родственник еврейского происхождения. Поговорите с ними об этом! Скорее всего, у них сохранились семейные архивы.

Путешествие собирает вокруг себя молодых независимых людей и спланировано так, чтобы вы узнали Израиль с разных сторон. Программа "Таглит" дарит участникам шанс увидеть другой мир изнутри, в полной мере насладиться яркими эмоциями приключения и, возможно, навсегда изменить свою жизнь. Кроме традиционной поездки существуют отдельные группы для молодых IT-специалистов, врачей и людей творческих профессий. А также "Таглит экстрим" – специальное предложение для спортсменов и любителей активного отдыха. Эти 10 дней в Израиле могут стать вашим лучшим летним приключением уже в этом году!

Обязательные условия для участия в программе Таглит состоят всего из 2 пунктов:

У вас обязательно должна быть хотя бы четверть еврейских корней. То есть достаточно, чтобы евреями были ваши дедушки или бабушки;

Возраст участников – от 18 до 32 лет.

Предложение Таглит

Что оплачивается программой Таглит:

Билеты на перелет в обе стороны;

Одна-две обязательные ночевки в бедуинском поселке;

Завтраки и ужины в гостинице, обеды во время путешествия по городу;

Транспортный сервис в течение всей программы;

Все программные развлечения, экскурсии и билеты;

Постоянное сопровождение гидом, охранником и двумя ведущими;

Медицинская страховка в течение всего путешествия.

Ваши личные затраты составят 5 $ за депозитный перевод. Когда со сбором основных документов будет покончено, нужно внести 50 $ (залог за подтверждение поездки и сбор документов). На каждом этапе вас будут сопровождать организаторы, которые будут решать все вопросы. После путешествия денежный депозит обязательно возвращается.

Если вы еще не решили, как провести свой летний отпуск, не упускайте шанс бесплатно съездить в Израиль – страну восточных загадок и старинных еврейских традиций. Это будет незабываемое путешествие, которое вам подарит массу удивительных ощущений. Откройте для себя новый мир и взгляните по-новому на свое происхождение. Оформляйте свои заявки прямо сейчас по ссылке, чтобы гарантировано насладиться неповторимыми моментами.