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Бейонсе выпустила клип на саундтрек к "Королю Льву"

Песня Spirit будет включена в альбом саундтреков под названием The Lion King: The Gift

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Бейонсе выпустила клип на саундтрек к "Королю Льву"
Бейонсе выпустила клип на саундтрек к "Королю Льву"
Фото: YouTube

Американская певица Бейонсе выпустила новый клип на песню Spirit, ставшую саундтреком к фильму "Король Лев". Композиция будет включена в альбом The Lion King: The Gift. Напомним, что Бейонсе озвучила львицу Нану в ремейке популярного анимационного фильма.

Смотрите, как Бейонсе использует фотошоп для своих фото:

Авторами песни Spirit стала сама Бейонсе, а также исполнители Labrinth и ILYA. Новая видеоработа опубликована во вторник, 16 июля, на официальном канале звезды в Youtube.

Атмосферный клип содержит в себе сцены из фильма "Король Лев". В кадре появляется и сама Бейонсе. Певица меняет шикарные наряды, появляясь в разных локациях: в пустыне, на фоне водопада, среди зеленого оазиса.

Beyoncé – SPIRIT from Disney’s The Lion King

На днях в Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев", где присутствовали принц Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские впервые встретилась с Бейонсе и Джей-Зи. Они мило общались и не скупились на объятия и улыбки.

Ранее в сети появился финальный тизер самого ожидаемого фильма "Король Лев".

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