Бейонсе выпустила новый альбом, посвященный "Королю Льву"

В работе над пластинкой также приняли участие Кендрик Ламар, Джей-Зи и другие

Бейонсе выпустила альбом The Lion King: The Gift Фото: instagram.com/beyonce

Американская певица Бейонсе, которая на днях презентовала клип на песню SPIRIT, выпустила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу нового фильма "Король Лев". Напомним, что для ремейка легендарной диснеевской картины исполнительница записала официальный саундтрек.

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В альбоме The Lion King: The Gift целых 27 композиций. Несмотря на название работы, Бейонсе отмечает, что альбом необходимо рассматривать как отдельный от "Короля Льва" проект.

18 Июл 2019 в 10:31 PDT INSTAGRAM (@beyonce)

В записи свежей пластинки принимали участие Кендрик Ламар, Чайлдиш Гамбино, Джей Зи и другие известные хип-хоп музыканты. В новых треках также можно услышать музыку нигерийских, южноафриканских и камерунских музыкантов. Примечательно, что Бейонсе называет альбом The Lion King: The Gift своим "любовным письмом в Африку".

Новый альбом Бейонсе The Lion King: The Gift можно послушать на Spotify, Google Play, Apple music и в других музыкальных сервисах.

Ранее в сети появился жуткий и кровавый трейлер фильма "Оно 2".

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