Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бейонсе выпустила новый альбом, посвященный "Королю Льву"

В работе над пластинкой также приняли участие Кендрик Ламар, Джей-Зи и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Бейонсе выпустила альбом The Lion King: The Gift
Бейонсе выпустила альбом The Lion King: The Gift
Фото: instagram.com/beyonce

Американская певица Бейонсе, которая на днях презентовала клип на песню SPIRIT, выпустила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу нового фильма "Король Лев". Напомним, что для ремейка легендарной диснеевской картины исполнительница записала официальный саундтрек.

Смотрите также: использует ли Бейонсе фотошоп?

В альбоме The Lion King: The Gift целых 27 композиций. Несмотря на название работы, Бейонсе отмечает, что альбом необходимо рассматривать как отдельный от "Короля Льва" проект.

INSTAGRAM (@beyonce)

В записи свежей пластинки принимали участие Кендрик Ламар, Чайлдиш Гамбино, Джей Зи и другие известные хип-хоп музыканты. В новых треках также можно услышать музыку нигерийских, южноафриканских и камерунских музыкантов. Примечательно, что Бейонсе называет альбом The Lion King: The Gift своим "любовным письмом в Африку". 

Новый альбом Бейонсе The Lion King: The Gift можно послушать на Spotify, Google Play, Apple music и в других музыкальных сервисах.

Ранее в сети появился жуткий и кровавый трейлер  фильма "Оно 2".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Премьера фильма "Король Лев" в Лондоне: Бейонсе удивила разрезом на платье Бейонсе выпустила новый трек Spirit, вдохновленный фильмом "Король Лев" "Время и Стекло" выпустили новый альбом VISLOVO
бейонсе альбом Король лев
Реклама

Новости партнеров

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:35Техно

Пользователи массово "выбрасывают" iPhone и покупают Samsung

Вчера, 10:38Шоу-бизнес

"Мои Кравчата": Елена Кравец показала своих детей и рассекретила дату их рождения

Вчера, 08:00Food

Как приготовить котлеты из куриного фарша: три простых рецепта

18 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

18 июляШоу-бизнес

40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике

18 июляПсихология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

18 июляFood

Руккола: история, польза и рецепты вкусных блюд

18 июляШоу-бизнес

Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому: подробности

18 июляFood

Цикорий: польза и вред для здоровья

18 июляШоу-бизнес

Без MONATIK: названо имя нового члена жюри шоу "Танці з зірками"

18 июляШоу-бизнес

Погиб Евгений Щербаков: загадочная история смерти ведущего

18 июляТехно

Почему темная материя не убивает людей: ученые нашли объяснение

18 июляПсихология

Гороскоп на 18 июля: все знаки зодиака

17 июляАфиша

После просмотра сериала "Чернобыль" ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство

Новости партнеров

Реальная любовь: 5 настоящих пар на шоу «Танцы со звездами»
Реальная любовь: 5 настоящих пар на шоу «Танцы со звездами»
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
​Слишком много спать вредно для здоровья
​Слишком много спать вредно для здоровья
Мерьем Узерли показала, как выглядит без косметики
Мерьем Узерли показала, как выглядит без косметики
"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Чем можно заразиться в салоне красоты и как себя уберечь
Чем можно заразиться в салоне красоты и как себя уберечь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь