Без эротики: Голливуд отменяет съемки интимных сцен из-за коронавируса
Съемки фильмов возобновятся, но эротические сцены пока снимать не будуть
Голливуд постепенно возвращается к кинопроизводству после карантина – с 12 июня снова можно будет снимать кино. Так, на днях стало известно, когда возобновятся съемки долгожданного фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом.
Однако, не все будет как прежде: кинематографисты получили инструкцию по поводу съемок сексуальных сцен. Для того, чтобы обезопасить актеров во время мировой пандемии, эротические сцены предлагают заменить при помощи компьютерной графики. Об этом сообщает Daily Mail.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил кинопромышленности возобновить производство в рамках первоначальных шагов штата по открытию предприятий после трехмесячного карантина.
После трехмесячного карантина снимать сцены сексуального характера как раньше не получится – слишком большой риск заразиться коронавирусом. Если вариант графики не подходит, кинематографистам предлагают переписать сценарий, или даже полностью исключить интимные сцены.
Кроме этих мер, актеры и съемочная группа должны держать дистанцию друг с другом, регулярно мыть руки и проходить ежедневное тестирование на коронавирус. После каждой смены реквизит будут стирать, а помещение съемок тщательно дезинфицировать. Также будет отменен "шведский стол" для команды и актеров. А во время съемок и прослушиваний должны присутствовать "сотрудники, отвечающие за соблюдение требований безопасности в связи с COVID-19".
Округ Лос-Анджелес – это самый густонаселенный округ Соединенных Штатов, в котором расположены почти все крупные киностудии Голливуда.
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