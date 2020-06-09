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Без эротики: Голливуд отменяет съемки интимных сцен из-за коронавируса

Сегодня, 12:10

Съемки фильмов возобновятся, но эротические сцены пока снимать не будуть

Голливуд постепенно возвращается к кинопроизводству после карантина – с 12 июня снова можно будет снимать кино. Так, на днях стало известно, когда возобновятся съемки долгожданного фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом.

Однако, не все будет как прежде: кинематографисты получили инструкцию по поводу съемок сексуальных сцен. Для того, чтобы обезопасить актеров во время мировой пандемии, эротические сцены предлагают заменить при помощи компьютерной графики. Об этом сообщает Daily Mail.

В Голливуде не будут снимать эротические сцены из-за пандемии
В Голливуде не будут снимать эротические сцены из-за пандемии
Фото: Imdb.com

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил кинопромышленности возобновить производство в рамках первоначальных шагов штата по открытию предприятий после трехмесячного карантина.

После трехмесячного карантина снимать сцены сексуального характера как раньше не получится – слишком большой риск заразиться коронавирусом. Если вариант графики не подходит, кинематографистам предлагают переписать сценарий, или даже полностью исключить интимные сцены.

Кроме этих мер, актеры и съемочная группа должны держать дистанцию друг с другом, регулярно мыть руки и проходить ежедневное тестирование на коронавирус. После каждой смены реквизит будут стирать, а помещение съемок тщательно дезинфицировать. Также будет отменен "шведский стол" для команды и актеров. А во время съемок и прослушиваний должны присутствовать "сотрудники, отвечающие за соблюдение требований безопасности в связи с COVID-19".

Округ Лос-Анджелес – это самый густонаселенный округ Соединенных Штатов, в котором расположены почти все крупные киностудии Голливуда.

Ранее мы сообщали, что 57-летний Том Круз и Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.

Также недавно стало известно, что 56-летний Джонни Депп может сыграть роль культового режиссера.

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