БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип, снятый во Львовской опере с 33 музыкантами

Это третий клип на материал с альбома "Мільярди"

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Фото: пресс-служба

21 ноября состоялась премьера клипа "Весь світ" украинской группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, которая решилась на концерт в Киеве. Его съемки проходили во Львове – на студии звукозаписи Jenny Records и во Львовском театре оперы и балета.

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На кадрах видео "Весь світ", вместе с БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, появляются 33 музыканта – приглашенные исполнители играют на скрипках, виолончели и других струнных. Это третий клип на материал из альбома "Мільярди", вышедший летом этого года – раньше были представлены видеоработы "Зари загорелись" и "Мільярди".

Песня "Весь світ" создана фронтменом группы Сергеем Танчинцем вместе с Олегом Ходачуком, генеральным продюсером БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Сергей так рассказал об этой песне: "Она о любви, как и все песни группы. О сильных чувствах и эмоциональный надрыв. О любви, ради которой мы можем бросить все к ногам любимого человека. Это чувство испытываешь только раз в жизни и именно о нем поет группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

В поддержку нового альбома группа осуществит масштабный тур по Украине и за ее пределами. В графике – более 120 городов. Финалом этого великого путешествия станут четыре стадионных выступления: во Львове, Ивано-Франковске, Одессе и Киеве на НСК "Олимпийский" 24 августа 2020 года, в День Независимости.

Напомним, новый клип представила и украинская певица Тина Кароль на новую песню "Иди на жизнь".

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