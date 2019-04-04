"Безодня": Тина Кароль и "Бумбокс" представили совместную песню
Премьера клипа состоится 4 апреля в 20:00
Состоялась премьера совместной песни певицы Тины Кароль и группы "Бумбокс" – "Безодня". Клип презентуют сегодня, 4 апреля, в 20:00. Чувственная композиция однозначно пришлась по вкусу поклонникам артистов, и они оставляют множество положительных комментариев под песней.
"Как так красиво можно управлять голосом, как Кароль?) Бумбокс эмоции топ, дуэт супер", "Если рай существует, то там крутят Бумбокс", "Удивительно, очень красиво, эмоционально!!! Спасибо за такой подарок", – пишут поклонники Тины Кароль и группы "Бумбокс".
Кроме того, на странице Тины Кароль появилось сообщение о том, что 4 апреля состоится не только премьера клипа, зрители смогут увидеть выступление вживую и эксклюзивное интервью исполнителей. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в Instagram Тины Кароль и на странице группы "Бумбокс" в Facebook.
Отметим, это не первая коллаборация коллектива с другими украинскими артистами. Особенную любовь поклонников завоевала совместная песня группы "Бумбокс" с Джамалой и Pianoбой – "Злива".
Ранее мы писали, что группа "Время и стекло" представила первую украиноязычную песню "Дим", а также одноименную видеоработу.
Смотрите видео о том, чем сейчас занимается "Бумбокс":
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