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"Безодня": Тина Кароль и "Бумбокс" представили совместную песню

Премьера клипа состоится 4 апреля в 20:00

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52
Тина Кароль и "Бумбокс" представили песню "Безодня"
Тина Кароль и "Бумбокс" представили песню "Безодня"
Фото: instagram.com/tina_karol

Состоялась премьера совместной песни певицы Тины Кароль и группы "Бумбокс" – "Безодня". Клип презентуют сегодня, 4 апреля, в 20:00. Чувственная композиция однозначно пришлась по вкусу поклонникам артистов, и они оставляют множество положительных комментариев под песней.

  

"Как так красиво можно управлять голосом, как Кароль?) Бумбокс эмоции топ, дуэт супер", "﻿Если рай существует, то там крутят Бумбокс", "Удивительно, очень красиво, эмоционально!!! Спасибо за такой подарок", – пишут поклонники Тины Кароль и группы "Бумбокс".

Кроме того, на странице Тины Кароль появилось сообщение о том, что 4 апреля состоится не только премьера клипа, зрители смогут увидеть выступление вживую и эксклюзивное интервью исполнителей. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в Instagram Тины Кароль и на странице группы "Бумбокс" в Facebook.

Отметим, это не первая коллаборация коллектива с другими украинскими артистами. Особенную любовь поклонников завоевала совместная песня группы "Бумбокс" с Джамалой и Pianoбой – "Злива".

Ранее мы писали, что группа "Время и стекло" представила первую украиноязычную песню "Дим", а также одноименную видеоработу. 

Смотрите видео о том, чем сейчас занимается "Бумбокс":

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